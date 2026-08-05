Mariano Pieres vuelve de la lesión para luchar junto a Brown de Adrogué

Brown de Adrogué combate en la zona baja de la tabla de Primera B . Esta temporada no lo tiene peleando por los puestos de Reducido, sino en la lucha por la permanencia. En esta situación se requiere del esfuerzo de todos. Y Mariano Pieres , que está regresando de una lesión, suma su granito de arena.

Hace dos fechas volvió a jugar. No lo hacía desde el 22 de mayo, cuando sobre el final del primer tiempo ante Deportivo Merlo fue reemplazado por Alan Visco . Volvió a jugar en la victoria frente a Argentino de Merlo y repitió contra Arsenal de Sarandí , uno de los animadores del campeonato.

“Siempre es difícil estar dos meses inactivo, fue una lesión bastante grave, pero tranquilo uno mismo, sabiendo que día a día hacía todo lo posible para recuperarme lo más rápido para estar a disposición del cuerpo técnico y después que el Flaco ( Jorge Vivaldo ) decida quién lo tiene que hacer. Pero es difícil después de un largo tiempo volver a jugar”, explicó el central oriundo de Rafael Calzada en diálogo con Cadena Tricolor.

Las condiciones climáticas no acompañaron en el duelo con Arsenal de Sarandí , más para un jugador que venía de un prolongado tiempo sin actividad. Sin embargo, el exJuventud Unida de San Luis no puso reparos en ese aspecto y consideró que el estadio Julio Humberto Grondona “es una cancha de Primera División, en muy buenas condiciones e hizo que se pueda jugar bien al fútbol”.

Con Brown de Adrogué al 100%

Brown de Adrogué dio la talla en Sarandí, y ahora se le vienen los otros del pelotón de arriba: Excursionistas, en Adrogué, y Villa Dálmine, en Campana.

“Estamos muy involucrados en este torneo, en poder salir de la zona en la que estamos, y agradecerles 100%”, fue el mensaje que le envió a los hinchas.

Aunque, le quedó el sabor amargo de que el Tricolor pudo sacar más que un empate. “Es importante sumar, pero la sensación es amarga. El vestuario lo transmitía, tuvimos situaciones para ganar el partido. Queda seguir trabajando, nada más”, se esperanzó Mariano Pieres de cara al objetivo del equipo.

La parte baja de la Primera B

El equipo de Jorge Vivaldo, con la igualdad en el Viaducto, llegó a los 28 puntos y confirmó su recuperación. Supera por uno a Flandria y por dos al lote que integran Villa San Carlos, Defensores Unidos de Zárate y la UAI Urquiza. Este último, por diferencia de goles, estaría perdiendo la categoría junto a Atlético Ituzaingó, con 12 unidades.

Si bien la diferencia ente el Tricolor y el resto es exigua, Liniers asoma con 29 y un poco más aliviado están Argentino de Quilmes y Sportivo Dock Sud, que reúnen 33. La fecha que viene tendrá dos duelos directo: Flandria recibirá a la UAI Urquiza, en Jáuregui y Defensores Unidos a Liniers, en Zárate.