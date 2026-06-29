Brown de Adrogué volvió al triunfo con un gran Matías Wysocki

En el inicio de la segunda rueda de la Primera B , Brown de Adrogué logró un necesario triunfo frente a Flandria por 2-0 para escaparle a los puestos de descenso. La tarea de Matías Wysocki en el arco fue clave para que los tres puntos se quedaran en el estadio Lorenzo Arandilla.

El arquero llegó en la temporada 2024 al Tricolor. Y, en la última fecha de la primera rueda debutó contra Nueva Chicago, como local. Hasta la lesión en Santa Fe, con Colón, tuvo 14 presencia en la valla del equipo de Adrogué.

Su último partido fue el 15 de septiembre. Casi 21 meses después volvió a atajar por disposición del entrenador Jorge Vivaldo, que relegó al banco a Sebastián Giovini . “Muchas sensaciones encontradas. La verdad que uno cuando pasa un proceso así no sabemos qué va a tocar, para el puesto juega mucho lo mental y si tenés que atravesar estos procesos es muy complicado, lo llevé con buenos y malos momentos, pero tratando de estar bien”, confió a Cadena Tricolor.

Matías Wysocki fue la figura de Brown de Adrogué , con una intervención clave frente a Gonzalo Calabria con el marcador 1-0. “La más clara, la que fue más debajo del arco fue la del segundo tiempo. Sinceramente fue una jugada rara, pero lo pudimos evitar. Estamos pasando un momento deportivo que no es bueno, de a poco vamos a ir remontando y es muy importante que hayamos conseguido una victoria de local que era uno de los objetivos”, señaló.

Arquero Brown de Adrogué Matías Wysocki lleva tres años en Brown de Adrogué.

El exSportivo Dock Sud explicó cómo se enteró de parte del entrenador que iba a ser titular ante el Canario: “Fue una charla corta, en la que me expresó que iba a atajar. Tranquilo, no tenía que demostrar nada. Con el Flaco coincidí en el proceso anterior, en 2024, nos conocíamos, así que muy larga la charla no fue. Él me dio la confianza y la seguridad”.

Por último, se refirió al hincha que banca en las buenas y en las malas. “Lo de la gente es algo lindo. Me tocó estar acá peleando abajo todo el torneo siempre vino a alentar, es incondicional. Agradecerles y que confíen en el equipo que partido a partido lo vamos a ir sacando. El resto de los partidos son todas finales, así que las jugaremos como se tengan que jugar”, finalizó.

La parte baja de la Primera B

Con el triunfo, Brown de Adrogué trepó a los 22 puntos, alcanzado la línea de Flandria y UAI Urquiza, despegándose a cinco de Villa San Carlos y 13 de Atlético Ituzaingó. Los dos últimos descenderán de categoría.

El próximo fin de semana, el Tricolor visitará a Deportivo Armenio, en Ingeniero Maschwitz.