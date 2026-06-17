Nahuel Rodríguez, de Brown de Adrogué, entrena con la Selección Argentina del Ascenso

Nahuel Rodríguez es una de las jóvenes promesas de Brown de Adrogué. Con 18 años, es uno de los futbolistas que Jorge Vivaldo tiene para potenciar esta temporada de la Primera B , que para el Tucu no es una más, sino la más soñada de su corta carrera.

El marcador central sumó minutos en el Torneo Clausura 2025, este año firmó su primer contrato y, además, recibió la convocatoria de Claudio Gugnali para sumarse a la Selección Argentina del Ascenso que entrena en el predio Lionel Andrés Messi.

De la mano de Fabián Lisa tuvo su debut profesional, en el estadio Lorenzo Arandilla , ante la UAI Urquiza (3-1), ingresando por Jonathan Cañete a los 42 minutos del segundo tiempo. En ese mismo torneo dijo presente contra Sacachispas (1-1) con 6m. y ante Villa Dálmine (0-1) otros 55m., en su primer partido como titular.

En esta temporada en la que Brown de Adrogué pelea por salir de la parte baja de la tabla, su primera citación llegó en el debut de Jorge Vivaldo, que reemplazó en el cargo de Pablo Nieva. Estuvo en el banco contra Excursionistas (0-1).

Tras ese partido, recién reapareció hace tres fechas, en la victoria ante Sportivo Dock Sud (1-0), en el estadio De los Inmigrantes, donde anotó el gol y jugó 72 minutos. A la fecha siguiente agregó otros 19m. en la derrota con Comunicaciones.

Los chicos que debutaron en Primera B

La dirigencia de Brown de Adrogué aceleró en la firma del primer contrato profesional del oriundo de Concepción, observando sus condiciones futbolistas y potencial a desarrollar. El central selló su vínculo con el Tricolor hasta diciembre de 2030.

Embed Tucu hasta 2030 ✍️



Nahuel Rodríguez, defensor de 18 años surgido de las inferiores del club, firmó su primer contrato como futbolista profesional, hasta el 31 de diciembre de 2030.



¡Vamos por más, Tucu! pic.twitter.com/lPpzKtXuOW — C. A. Brown de Adrogué (@CABrown_Oficial) June 12, 2026

A pesar de no haber jugado con el CADU, la noticia fue que Nahuel Rodríguez se sumó a las prácticas de la Selección Argentina del Ascenso, premiando el esfuerzo, dedicación y compromiso tanto del jugador como de sus entrenadores.

En enero, el lateral izquierdo Adriel Ortiz y el delantero Nahuel Cerulo, ambos surgidos de las divisiones inferiores, firmaron su primer contrato profesional hasta diciembre de 2027.

El centrodelantero participó de los partidos ante Argentino de Merlo (0-0) y Defensores Unidos de Zárate (1-1), en ambos ingresando desde el banco; mientras que en el Clausura 2025, también con Fabián Lisa, tuvo escasa participación ante Excursionistas -debut-, Comunicaciones y Argentino de Merlo. Quién más oportunidades aprovechó fue el defensor, que suma 19 partidos: cuatro en 2025, debutando frente a Acassuso (1-1), más 15 de la presente temporada con Pablo Nieva y Jorge Vivaldo.