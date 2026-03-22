Tras la goleada, Brown de Adrogué se quedó sin entrenador

La goleada que sufrió Brown de Adrogué a manos de Arsenal de Sarandí ( 0-4) como local trajo consecuencias. El Tricolor se quedó sin técnico tras la renuncia de Pablo Nieva , según anunció el club. Un corto ciclo de seis partidos en un comienzo flojo de Primera B.

“El Club Atlético Brown de Adrogué informa a sus socios e hinchas que en la tarde de ayer (sábado), después de finalizado el partido frente a Arsenal, el cuerpo técnico encabezado por Pablo Nieva presentó su renuncia al cargo”, anunciaron en las redes sociales.

Tras la salida de Fabián Lisa , que dirigió la temporada 2025 completa, la dirigencia priorizó un DT joven y de conocimiento en la categoría para comandar los destinos en esta temporada. Así dieron con el exentrenador de Deportivo Laferrere.

El rendimiento futbolístico y los resultados no fueron los esperados; una victoria, tres empates y dos derrotas para un 33.33% de los puntos en juego. Este último fin de semana, Brown de Adrogué recibió tres de los últimos cuatro goles en tiempo de descuento.

La salida de Pablo Nieva es la tercera de un entrenador en la actual temporada de la Primera B, luego de Ezequiel Giaccaglia (Deportivo Armenio) y Jesús Díaz (Sportivo Dock Sud).

Quién toma el mando en el Tricolor

La Comisión Directiva encabezada por el presidente Agustín Galeota ya trabaja en la elección de un nuevo entrenador. También se informó que, a partir de este lunes, en la vuelta a los entrenamientos del plantel profesional “la práctica será conducida por Matías Blanco, actual técnico de la reserva del club”.

Después de la salida de Pablo Vico, con 15 años consecutivos dirigiendo a Brown de Adrogué, los entrenadores pasaron sin pena ni gloria por el club: Juan Ignacio Brown, Jorge Vivaldo y Fabián Lisa. Este último, si bien completó la temporada, no logró clasificar al equipo al Torneo Reducido, ni a la Copa Argentina.