Brown de Adrogué volverá a jugar el sábado solo con socios

Brown de Adrogué recibirá este sábado a Arsenal de Sarandí , por la 7º fecha de la Primera B . El club comunicó que por decisión de la A.Pre.Vi.De ., el partido se desarrollará en el estadio Lorenzo Arandilla solo con socios del Tricolor . Igual medida se adoptó el pasado 22 de febrero frente a Deportivo Armenio.

Este miércoles por la tarde, a modo de información para sus hinchas, desde el club de Adrogué detallaron que “por disposición de los organismos de seguridad competentes, el próximo partido a disputarse en condición de local se realizará exclusivamente con acceso para socios de la institución”.

Con ideas firmes. Pablo Nieva fue muy claro para exponer su idea para Brown de Adrogué

El comunicado explica que “la medida ha sido dispuesta por A.Pre-Vi.De. en el marco de la organización y prevención, con el objetivo de garantizar el normal desarrollo del evento y resguardar la seguridad de todos los asistentes”.

El domingo 22 de febrero, por la 2º fecha y en ocasión de recibir a Deportivo Armenio, se implementó algo similar, exponiendo que no se venderían entradas a personas que no revistieran la condición de socio de la institución.

Brown de Adrogué vs. Armenio Brown de Adrogué también jugó con socios en la 2º fecha.

En consecuencia, la medida fue adoptada “en el marco del trabajo conjunto desarrollado por los organismos de seguridad de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Almirante Brown, con el objetivo de prevenir eventuales hechos que pudieran afectar el normal desarrollo del espectáculo futbolístico ante la posibilidad de conflictos por la ocupación de determinados sectores de la tribuna, priorizando un marco de tranquilidad y seguridad para los socios y sus familias”.

Venta de plateas a socios de Brown de Adrogué

A tal efecto, para el partido de este sábado contra Arsenal de Sarandí, el club lanzó la venta anticipada de plateas únicamente para socios a un valor de $30 mil. El día del partido no se venderá entradas en el estadio Lorenzo Arandilla.

Además, en exclusividad para socios se puede comprar el abono anual a platea, en un pago único de $160 mil o en tres cuotas de $60 mil (total $180 mil) dirigiéndose a la secretaría, de lunes a viernes de 9 a 19 y sábados de 9 a 13.