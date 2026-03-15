Talleres de Escalada se impuso con autoridad sobre Deportivo Laferrere y se ilusiona en la Primera B

Talleres de Escalada consiguió una merecida victoria este domingo sobre Deportivo Laferrere por 2 a 0, en el marco de la sexta fecha del torneo de la Primera B Metropolitana. Con goles de Fernando Enrique de penal y de Ignacio Colombini, el Albirrojo sumó su tercera victoria en el campeonato y quedó a tres unidades del líder, Excursionistas.

Talleres le ganó muy bien a Laferrere y se ilusiona. El equipo dirigido por Lucas Licht fue muy superior al conjunto del oeste. De hecho, el protagonismo fue tal que desde el arranque el tallarín dominó con un tiro libre de Fernando Enrique y dos chances muy claras de Leonel Barrios que salvó Tiago Libares.

Por su parte, Laferrere contó con situaciones por una media vuelta de Jeremías Denis que no prosperó. Asimismo, Talleres logró quebrar el cero con un penal ejecutado por Fernando Enrique, a cinco minutos del final del primer tiempo.

En el complemento, el dueño de casa tuvo una situación precisa para liquidar el encuentro. Juan Pablo Arango cedió con Matías Samaniego. El ex Villa San Carlos la hizo muy bien, enganchó en la medialuna, y metió un zurdazo que contuvo Libares.

A los 24 minutos, el Albirrojo volvió a tener otra acción de interés. Matías Bazzi le metió un gran pase a Leonel Barrios. En el medio pifió Juan Pablo Redondo en el despeje. Eso le permitió al Oso quedar mano a mano. Pero el otrora Racing de Córdoba no pudo contra Libares que volvió a salvar.

El premio a la búsqueda se dio a cinco para el final. Federico Versaci levantó un córner desde la izquierda, la pelota quedó boyando en zona candente y hasta Matías Dignani despejó en la línea. Sin embargo, entre tantos rebotes, apareció Ignacio Colombini que sopló abajo del arco para sentenciar la historia.

Deportivo Laferrere fue una sombra de lo que había mostrado en las primeras jornadas del campeonato. Talleres ganó 2 a 0 en Remedios de Escalada y encendió la ilusión de pelear arriba para soñar con el regreso a la Primera Nacional.

En la próxima fecha, Talleres visitará a Ituzaingó en un duelo ante el último en la tabla de posiciones. De esta manera, buscará seguir prendido en la lucha por el campeonato.

Los goles de la victoria de Talleres de Escalada