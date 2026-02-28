sábado 28 de febrero de 2026
En Jáuregui.

Talleres de Escalada perdió con Flandria y sufrió la primera caída del año

En el estadio Carlos V, por la fecha 3 de la Primera B, el Tallarín fue superado por el Canario, que marcó gracias a Matías Donatto y se quedó con el triunfo.

Talleres de Escalada perdió su invicto al caer por la mínima diferencia ante Flandria, en Jáuregui, por la fecha 3 de la Primera B. Matías Donato, formado en las inferiores de Lanús e hijo de Hugo, un reconocido exjugador del Tallarín, le dio la victoria al Canario en el estadio Carlos V.

El equipo de Lucas Licht, con este resultado, dejó pasar una buena oportunidad para instalarse dentro de los líderes del Torneo Apertura, luego de lo que había sido la victoria de local ante Argentino de Quilmes, y ahora se encuentra afuera de la zona de Reducido.

matias donato-gol-Flandria
Mat&iacute;as Donato le convirti&oacute; a Talleres de Escalada y le dio el triunfo a Flandria.

Matías Donato le convirtió a Talleres de Escalada y le dio el triunfo a Flandria.

El equipo de Arnaldo Sialle marcó la diferencia en el cierre del primer tiempo con el tanto de Donato y en el complemento sostuvo la ventaja con un sólido trabajo para sumar su segunda victoria en la temporada. La primera había sido ante Brown de Adrogué, también de local, por la primera fecha del torneo.

Talleres no pudo dar el golpe y se mantiene con cuatro puntos, producto de una victoria, un empate y una derrota, en la decima colocación del torneo. Flandria, en tanto, se recuperó de la derrota ante Deportivo Laferrere y llegó a los seis puntos, ubicándose en la quinta posición del torneo.

