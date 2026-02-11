miércoles 11 de febrero de 2026
11 de febrero de 2026
Cerró con 14.

De punta a punta, Talleres de Escalada se retiró del mercado de pases

El arquero Lautaro Bursich y el delantero Eugenio Olivera son refuerzos de Talleres de Escalda con vistas a la temporada de Primera B que arrancará en Zárate.

Lucas Licht tiene 14 refuerzos para afrontar la temporada con Talleres de Escalada.

Talleres de Escalada se guardaba algo para el final. Iban a haber novedades, y las hubo. El arquero Lautaro Bursich y el delantero Eugenio Olivera se convirtieron en nuevos jugadores del Albirrojo con miras al Torneo de Primera B. Se cerró el mercado de pases con 14 refuerzos.

El centrodelantero, de 26 años, ya venía entrenándose con el plantel de Lucas Licht y, tras desvincularse de Atlanta, firmó en el club de Remedios de Escalada. El oriundo de Gualeguaychú, Entre Ríos, viene de jugar la última temporada en el campeón Ferro Carril Midland, pero además pasó por Sacachispas, General Lamadrid, Miramar Misiones (Uruguay), Colegiales y Sportivo Italiano.

Esta temporada deberá pelear el puesto con dos contrincantes: Leonel Barrios, que renovó vínculo con el club, e Ignacio Colombini, otro de los refuerzos.

Por su parte, el arquero de 23 años se incorpora desde Central Córdoba de Santiago del Estero, con un paso anterior por Arsenal de Sarandí. El oriundo de Lanús será uno de los tres porteros del plantel junto a Mauro Casoli -el que arrancaría el torneo como titular- y Agustín Galván.

Uno x uno, los refuerzo de Talleres de Escalada

Arquero: Lautaro Bursich (Central Córdoba de Santiago del Estero).

Defensores: Lautaro Johnson (San Telmo), Mateo Del Pino (Deportivo Quito, Ecuador), Jeremías Kruger (Atlético Guemes), Federico Versaci (Tristán Suárez) y Matías Bazzi (Gimnasia y Esgrima La Plata).

Jugadores de Talleres
Talleres de Escalada completó el plantel para la temporada de Primera B.

Mediocampistas: Axel Arce (independiente de Siguatepeque, Honduras), Rodrigo Vélez (Defensores Unidos de Zárate), Pablo Cortizo (Sportivo Belgrano de San Francisco, Córdoba) y Fernando Enrique (Brown de Adrogué).

Delanteros: Matías Samaniego (Villa San Carlos), Juan Pablo Arango (Estudiantes de La Plata), Ignacio Colombini (Compañía General, Salto) y Eugenio Olivera (Ferro Carril Midland).

Esperando el debut en la Primera B

Durante la pretemporada, que incluyó una semana en el predio “Gabriel Calderón, de la localidad de Mariano Acosta, partido de Merlo, Talleres de Escalada disputó seis amistosos con equipos de diferentes categorías (Primera Nacional, Primera B, Primera C y Reserva de la Liga Profesional).

El debut en la temporada está previsto para este sábado, desde las 17, frente a Defensores Unidos de Zárate, en el estadio Mario Losinno.

