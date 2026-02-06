Talleres de Escalada y Brown de Adrogué ya tienen fecha para el debut

Talleres de Escalada y Brown de Adrogué arrancán afuera.
Talleres de Escalada y Brown de Adrogué comenzarán a partir del segundo fin de semana de febrero su participación en el Torneo de Primera B. El Albirrojo y el Tricolor irán en busca de los ascensos a la Primera Nacional, categoría que tendrá a Los Andes y Temperley con el objetivo de volver a la Liga Profesional.
La AFA confirmó el cronograma de la 1º fecha, en la que Talleres de Escalada y Brown de Adrogué debutarán en condición de visitante, trasladándose a Zárate y Jáuregui, respectivamente.
Cambios de entrenadores en Remedios de Escalada y Adrogué
Los dos arrancarán la temporada con nuevo entrenador. Lucas Licht reemplazó a Jorge Vivaldo dejando el puesto de ayudante de campo para ser el DT principal del conjunto de Remedios de Escalada. El “Flaco” Vivaldo pasó a entrenar al Al-Bukiryah de Arabia Saudita.
En tanto, Pablo Nieva se desvinculó de Deportivo Laferrere para recalar en Adrogué para sustituir a Fabián Lisa, que dirigió toda la temporada pasada y ahora conducirá a Arsenal de Sarandí.
En el mercado de pases, los dos clubes se mantuvieron activos: Brown de Adrogué cerró 15 refuerzos y Talleres de Escalada 12, con la posibilidad de algún anuncio más antes del debut.
El resto de la fecha de Primera B
Viernes 13, a las 20: Atlético Ituzaingó-Deportivo Armenio.
Sábado 14, a las 17: San Martín de Burzaco-Real Pilar; Sportivo Italiano-UAI Urquiza; Deportivo Camioneros-Villa Dálmine; Villa San Carlos-Liniers; Argentino de Quilmes-Deportivo Laferrere.
Domingo 15, a las 17: Sportivo Dock Sud-Arsenal de Sarandí. A las 20. Deportivo Merlo-Excursionistas.
Lunes 16, a las 17: Comunicaciones-Argentino de Merlo.
La Primera Nacional hasta la 4º fecha
La máxima del ascenso tendrá a Los Andes (Zona A) y Temperley (Zona B). El Milrayitas recibirá a Almirante Brown, en el estadio Eduardo Gallardón, el domingo 15, desde las 17.30; mientras que el Gasolero visitará a Tristán Suárez, en el estadio 20 de octubre, el sábado 14, a las 19).
2º fecha: Ciudad de Bolívar-Los Andes (domingo 22, a las 18) y Temperley-Agropecuario Argentino, de Carlos Casares (domingo 22, a las 19).
3º fecha: Los Andes-Defensores de Belgrano (sábado 28, a las 17) y Atlético de Rafaela-Temperley (domingo 1º de marzo, a las 18).
4º fecha: Deportivo Madryn-Los Andes (domingo 8 de marzo, a las 17) y Temperley-San Martín de Tucumán (sábado 7, a las 19).