Talleres de Escalada y Brown de Adrogué ya tienen fecha para el debut

Talleres de Escalada y Brown de Adrogué arrancán afuera.

Talleres de Escalada y Brown de Adrogué comenzarán a partir del segundo fin de semana de febrero su participación en el Torneo de Primera B . El Albirrojo y el Tricolor irán en busca de los ascensos a la Primera Nacional, categoría que tendrá a Los Andes y Temperley con el objetivo de volver a la Liga Profesional.

La AFA confirmó el cronograma de la 1º fecha, en la que Talleres de Escalada y Brown de Adrogué debutarán en condición de visitante, trasladándose a Zárate y Jáuregui, respectivamente.

Ambos harán su estreno el sábado 14 de febrero, a las 17 horas. Mientras Talleres de Escalada se presentará en el estadio Mario Lossino ante Defensores Unidos, Brown de Adrogué lo hará en el Carlos V.

Los dos arrancarán la temporada con nuevo entrenador. Lucas Licht reemplazó a Jorge Vivaldo dejando el puesto de ayudante de campo para ser el DT principal del conjunto de Remedios de Escalada. El “Flaco” Vivaldo pasó a entrenar al Al-Bukiryah de Arabia Saudita.

En tanto, Pablo Nieva se desvinculó de Deportivo Laferrere para recalar en Adrogué para sustituir a Fabián Lisa, que dirigió toda la temporada pasada y ahora conducirá a Arsenal de Sarandí.

En la 5º fecha se enfrentarán en Adrogué.

En el mercado de pases, los dos clubes se mantuvieron activos: Brown de Adrogué cerró 15 refuerzos y Talleres de Escalada 12, con la posibilidad de algún anuncio más antes del debut.

El resto de la fecha de Primera B

Viernes 13, a las 20: Atlético Ituzaingó-Deportivo Armenio.

Sábado 14, a las 17: San Martín de Burzaco-Real Pilar; Sportivo Italiano-UAI Urquiza; Deportivo Camioneros-Villa Dálmine; Villa San Carlos-Liniers; Argentino de Quilmes-Deportivo Laferrere.

Domingo 15, a las 17: Sportivo Dock Sud-Arsenal de Sarandí. A las 20. Deportivo Merlo-Excursionistas.

Lunes 16, a las 17: Comunicaciones-Argentino de Merlo.

La Primera Nacional hasta la 4º fecha

La máxima del ascenso tendrá a Los Andes (Zona A) y Temperley (Zona B). El Milrayitas recibirá a Almirante Brown, en el estadio Eduardo Gallardón, el domingo 15, desde las 17.30; mientras que el Gasolero visitará a Tristán Suárez, en el estadio 20 de octubre, el sábado 14, a las 19).

2º fecha: Ciudad de Bolívar-Los Andes (domingo 22, a las 18) y Temperley-Agropecuario Argentino, de Carlos Casares (domingo 22, a las 19).

3º fecha: Los Andes-Defensores de Belgrano (sábado 28, a las 17) y Atlético de Rafaela-Temperley (domingo 1º de marzo, a las 18).

4º fecha: Deportivo Madryn-Los Andes (domingo 8 de marzo, a las 17) y Temperley-San Martín de Tucumán (sábado 7, a las 19).