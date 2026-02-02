Brown de Adrogué cerró el mercado de pases y confirmó otro amistoso

Brown de Adrogué hizo cirugía mayor en el plantel con vistas a la temporada de Primera B 2026. Con el arribo de 15 refuerzos, el Tricolor de Pablo Nieva se retiró del mercado de pases y apunta al estreno frente a Flandria, en Jáuregui.

Diario La Unión consultó sobre la posibilidad de que se sume algún otro nombre a la lista. “Todo cerrado”, fue la respuesta de un importante dirigente.

En detalle, llegaron un arquero, cuatro defensores, cinco mediocampistas y cinco delanteros a la institución de Adrogué que preside Agustín Galeota , que ganó las últimas elecciones en noviembre pasado por un margen de 56 votos.

Desde el 20 de enero, cuando se anunciaron los últimos dos refuerzos, el entrenador Pablo Nieva cuenta con el plantel completo, por lo que pudo trabajar en la planificación del equipo que alistará para comenzar el torneo.

Brown de Adrogué amistoso Brown de Adrogué viene de enfrentar a Los Andes.

Las últimas novedades fueron las renovaciones de contrato de los defensores Mariano Pieres y Carlos Aguirre y los volantes Tomás Patrizio y Luciano González. Los tres primeros por dos temporadas y el hijo del “Kily” por una.

En el caso de Tomás Patrizio, puede considerarse como “refuerzo” para la presente temporada, debido a que una lesión lo sacó de las canchas. El 8 de marzo, en la derrota frente a la UAI Urquiza, en Villa Lynch, sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

De acuerdo a lo informado por el club, el fin de semana Brown de Adrogué realizará un ensayo frente a Estrella del Sur, de Alejandro Korn, de la Primera C, que la temporada pasada jugó de local en el estadio Lorenzo Arandilla.

Será la quinta prueba para el conjunto de Adrogué, que ya se enfrentó durante la pretemporada a Sacachispas (5-3), Reserva de Lanús (1-1 y 1-0), Deportivo Español (2-0) y Los Andes (2-1 y 0-2).

Los nuevos para la temporada de Primera B

Arquero: Juan Ignacio Bourquín (Huracán).

Defensores: Dante Cardozo (Deportivo Laferrere), Lucas Irusta (Lanús), Lucas Cesare (Argentinos Juniors) y Valentín Cabrejas (All Boys).

Mediocampistas: Juan Ignacio Silva (Villa San Carlos), Lucas Galván (Boca Juniors), Facundo Ferrario (AS Cannara), Fabrizio Carrizo (Boston River) y Elián Robles (Acassuso).

Delanteros: Alan Visco (Sacachispas), Víctor Galeano (Boca Juniors), Bruno Báez (Deportivo Laferrere), Octavio Padovani (Deportes Copiapó) y Gastón Luraschi (Deportivo Riestra).