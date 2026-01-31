Otro juvenil de Los Andes se marcha a préstamo a la Primera B

Mientras se aguarda la llegada de los últimos refuerzos, Los Andes cedió a préstamo al defensor Enzo Pereyra , quien no formará parte del plantel en la nueva Primera Nacional y continuará su carrera en Liniers , equipo de la Primera B .

Pereyra, que aún no debutó con la camiseta del Milrayitas , firmó contrato por un año con su nuevo club y fue anunciado como refuerzo de manera oficial. En este equipo de la tercera categoría del fútbol argentino , buscará sumar sus primeros minutos como profesional.

Este defensor, que se desempeña como marcador central, fue subido a primera por Leonardo Lemos sobre el final de la temporada 2024 y al año siguiente, en enero del 2025, realizó su primera pretemporada con el plantel profesional.

Sin embargo, Pereyra no tuvo la oportunidad de debutar en la pasada temporada, pero sí ocupó un lugar en el banco de suplentes en la derrota por 3-0 ante All Boys por la última fecha de la fase regular.

Los préstamos de Los Andes

Además de la salida de Pereyra, el elenco de Lomas de Zamora también acordó la cesión de otros dos futbolistas surgidos de las divisiones inferiores del club, ambos sin cargo y sin opción de compra.

lucas barrientos milrayitas Barrientos dejó Los Andes en busca de minutos en la Primera B.

Los futbolistas en cuestión son el defensor Lucas Barrientos y el mediocampista Axel Páez, quienes pasaron a préstamo a Deportivo Merlo, también de la Primera B, por 12 meses.

A diferencia de Pereyra, ellos sí tuvieron participación en el equipo durante 2025 e incluso Páez anotó un gol: el del empate 1-1 ante Racing de Córdoba en condición de visitante.

Con la salida de estos tres futbolistas, los únicos jugadores formados en el club en la nueva temporada serán los siguientes: el arquero Marko Brey, los defensores Aaron Sandoval y Cristian Linares, el mediocampista Leandro Alegre y los delanteros Facundo Villarreal y Cristian Gallo.