Los Andes no pudo con Liniers en su preparación para la Primera Nacional

Los Andes enfrentó este sábado a Liniers, equipo de la Primera B, en su segundo amistoso de la pretemporada con miras a la nueva temporada de la Primera Nacional y cerró la jornada sin sumar triunfo en el estadio Eduardo Gallardón .

En el primer turno, y en un entretenido partido, el supuesto equipo titular igualó 2-2 con el elenco de la tercera categoría del fútbol argentino, con goles de Facundo Villarreal y Matías Gómez , tras 70 minutos de juego. Los suplentes, en tanto, perdieron por 2-1 y el tanto del local lo anotó Juan Manuel Vázquez.

De esta manera, con estos dos nuevos partidos, el equipo de Lomas de Zamora cerró una nueva semana de trabajo luego de la pretemporada que realizaron en Balcarce , en busca de su mejor versión de cara al debut ante Almirante Brown .

El DT Leonardo Lemos mantuvo una base del equipo titular del año pasado y la mayoría de ellos se mantendrían en sus puestos. Y eso se ratificó en el ensayo ante Liniers . El equipo –salvo dos cambios obligados- fue el mismo que jugó el sábado pasado ante Atlanta y eso es una señal importante de cara a lo que viene.

Con un esquema táctico 4-4-2, la misma que usó siete días atrás en Mar del Plata, los titulares elegidos por el DT fueron los siguientes: Javier Bustillos; Julián Navas, Brian Leizza, Daniel Franco, Peter Grance; Facundo Villarreal (J.M Vázquez), Gabriel Cañete, Franco Rodríguez, Matías Gómez (Tomás Díaz); Mauricio Asenjo y Facundo Echevarría (Camilo Viganoni).

los-andes-amistoso-liniers-2 Mauricio Ansejo, otra vez titular en el ataque de Los Andes. Club Los Andes.

En esta oportunidad, el equipo no pudo repetir el triunfo que consiguió ante el Bohemio, pero dejó buena sensaciones en ataque, ya que nuevamente convirtió dos goles, esta vez gracias a los tantos de Villarreal y Gómez.

Los suplentes, en tanto, sufrieron la primera derrota de la pretemporada. Y el equipo elegido por el DT fue el siguiente: Marko Brey; Aaron Sandoval, Gonzalo Cozzoni, Julián R. Vuotto (Linares), Nazareno F. Colombo; Francisco Funes, Juan M. Vázquez, Leandro Alegre; Tomás Díaz, Camilo Viganoni y Cristian Gallo.

Dos bajas que preocupan a Leonardo Lemos

Los Andes tuvo dos ausencias importante en este partido ante Liniers, ya que el arquero Sebastián López y el extremo Matías González, dos de las principales figuras que tiene el plantel, no formaron parte del primer equipo en el amistoso de esta mañana.

Ambos futbolistas arrastran diferentes molestias físicas y por este motivo se decidió que no sumen minutos en estos ensayos. En los próximos días se realizarán estudios para conocer el grado de sus respectivas lesiones.