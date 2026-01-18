Qué balance hizo el cuerpo técnico de Los Andes de la pretemporada

Los Andes le puso punto final al tramo más exigente de la pretemporada en Balcarce y a partir de esa semana comenzará la cuenta regresiva para su debut en la Primera Nacional 2026. El Milrayitas venció en Mar del Plata a Atlanta y el cuerpo técnico analizó el trabajo realizado en la ciudad serrana.

En principio, Leonardo Lemos pudo interactuar con la mayoría del plantel, la base que quedó de la temporada pasada, más los refuerzos que se sumaron, quedando la contratación de entre tres o cuatro nombres más que podrían develarse en los próximos días.

Un año más. Un premio a la lucha y esfuerzo: Los Andes le renovó contrato a Gonzalo Cozzoni

La puesta a punto del Milrayitas. Ignacio Ruano: "Queremos que Los Andes siga potenciando su identidad"

“Un lugar que nos sentimos muy bien, con buenas posibilidades de trabajar, no hemos perdido días de entrenamientos, hemos acumulado trabajo, el grupo, la base que se mantuvo, los chicos que se han incorporado, la verdad muy conforme con lo que fue esta semana en Balcarce que se cerró en Mar del Plata”, comentó el entrenador al sitio oficial del club luego del amistoso con el Bohemio en el predio Punta Mogotes, del club Aldosivi.

Por su parte, Javier Patalano, ayudante de campo del técnico Leonardo Lemos , puso énfasis en la relación que entabló el grupo de jugadores condicionado a continuar el camino hacia el debut.

"Fuera de lo que es el campo en sí, lo grupal y la convivencia fue perfecta. Dimos un primer paso muy importante y hay que seguir trabajando de cara a lo que va a ser el torneo”, afirmó Patalano.

A pedido del cuerpo técnico, la dirigencia pudo retener jugadores clave para la próxima campaña, como los casos de Sebastián López Mauricio Asenjo, Matías Gómez, Brian Leizza y Facundo Echevarría que, sumado a los refuerzos, propician la ilusión del hincha de Los Andes que quiere algo más durante la temporada que se avecina.

Patalano pidió “que sigan apoyando, como lo hacen siempre, nos sentimos muy apoyados por ellos, la verdad que cada experiencia en el (Eduardo) Gallardón es increíble, es única. Así que sigan igual, sé que lo van a hacer como lo hacen siempre y ojalá que todos a fin de año podamos conseguir algo importante”.

¿Los Andes debuta de local o visitante?

El inicio de la temporada de la Primera Nacional sufrió modificaciones. Cuando se habían programado las primeras tres fechas, la AFA confirmó que arrancará el 14 de febrero, atrasándose una semana.

La medida obedece a la problemática que se había instalado por la televisación, que seguirá al mando de TyC Sports, al firmar un nuevo contrato con la casa madre del fútbol argentino.

Lo que se deberá resolver es si se mantendrá el cronograma o el torneo arranca desde la segunda fecha. De ser así, Los Andes no debutará en Lomas de Zamora con Almirante Brown, sino que lo hará en condición de visitante frente a Ciudad Bolívar.