Los Andes se aseguró por dos años a Gabriel Cañete

Mientras se aguarda por la llegada de los últimos refuerzos, Los Andes extendió el contrato con el mediocampista Gabriel Cañete , uno de los futbolistas más representativos que tiene el actual plantel, de cara a la nueva temporada de la Primera Nacional .

Cañete tenía vínculo vigente hasta diciembre del 2026, pero llegó a un nuevo acuerdo con la dirigencia y prolongó su lazo con la entidad de Lomas de Zamora hasta fines de 2027. De esta manera, el Milrayitas se asegura la continuidad de uno de los históricos del equipo por dos temporadas más.

El mediocampista central llegó en silencio en 2021 de la mano de Sebastián Salomón, que lo conocía de Lanús, y rápidamente se convirtió en uno de los futbolistas destacados del equipo en esa temporada.

A fuerza de buenas actuaciones, el chico formado en las inferiores del Granate se ganó el cariño de los hinchas y terminó siendo uno de los mejores del año. Pese a eso, Los Andes no lo pudo retener y al año siguiente se marchó a Boca Unidos de Corrientes .

Gabriel Cañete, referente y líder en un Los Andes que sueña. Gabriel Cañete es referente y líder en un Los Andes que inicia un nuevo sueño.

Su estadía afuera de Lomas duró un año, ya que en 2023 regresó al club para iniciar su segundo ciclo, y nuevamente fue uno de los destacados del equipo. Cuando finalizó esa temporada lo vino a buscar Deportivo Riestra, y otra vez se fue en busca de una oportunidad en la Primera División. Sin embargo, en el Malevo duró seis meses, ya que el sueño de ascender con Los Andes fue más fuerte.

El sueño cumplido con Los Andes

Cañete decidió regresar en el mercado de pases de invierno del 2024, justamente después de que el equipo de Fernando Ruiz ganara el Torneo Apertura, en busca un sueño: ascender con esta camiseta. Ese objetivo lo cumplió en diciembre del 2024 y en la última temporada, en el regreso del Milrayitas a la segunda categoría, fue uno los pilares del equipo de Leonardo Lemos que estuvo cerca de clasificar al Reducido.

Por eso, para cuidar su patrimonio y a pesar de tener contrato, Los Andes le mejoró el vínculo a Cañete, que renovó hasta diciembre del 2027, con la ilusión de colocar al equipo en los primeros planos de la Primera Nacional. El último año disputó 31 partidos, de los cuales fue titular en 22.