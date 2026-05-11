Walter Bou ingresó al club de los 100 con la camiseta de Lanús

Walter Bou logró una marca importante en Lanús . Con su ingreso frente a Argentinos Juniors , el delantero alcanzó la cifra de los 100 partidos con la camiseta Granate desde su arribo al club a principios de 2024, procedente de Vélez Sarsfield.

El presente del oriundo de Concordia, Entre Ríos , dista bastante de su primera temporada, donde se destacó con su sello goleador. Tampoco es buena la actualidad del equipo de Mauricio Pellegrino , eliminado del Torneo Apertura y con un andar irregular en la Copa Libertadores , aunque con chances concretas de clasificar a octavos de final.

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La “Panterita” llegó a Lanús tras el retiro de José “Pepe” Sand, el máximo goleador de la historia del club. Su carta de presentación fue inmejorable: el 27 de enero, por la Copa de la Liga , marcó los dos tantos del triunfo ante San Lorenzo (2-0) en el Nuevo Gasómetro . Ingresó por Augusto Lotti y convirtió en los minutos finales.

El 2024 fue su mejor año, con 20 goles en 45 partidos, muchos de ellos clave en la Copa Sudamericana, donde el equipo de Ricardo Zielinski alcanzó las semifinales ante Cruzeiro, de Brasil.

Perdió el puesto con Rodrigo Castillo

Pero, a partir de 2025 bajó su rendimiento, también marcado por sus constantes lesiones: seis goles en 40 encuentros. Además, la incorporación de Rodrigo Castillo lo relegó en la consideración de Mauricio Pellegrino. El ex Gimnasia y Esgrima La Plata fue pieza clave con sus goles en la obtención de la Copa Sudamericana.

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En 2026 Walter Bou no es prioridad. Con la venta de Rodrigo Castillo a Fluminense, de Brasil, el club incorporó sobre la hora a Yoshan Valois, pero el DT suele utilizar a Ramiro Carrera de “falso 9”, tanto en el torneo local como en la Copa Libertadores. Dos goles en 15 juegos.

Los 100 ante Argentinos Juniors

Este sábado, el entrerriano reemplazó a Ramiro Carrera en el epílogo del partido en La Paternal, donde Lanús no pudo seguir en los play-offs, pero Walter Bou tuvo una alegría personal: le sumó el centésimo capítulo a su estadía en Lanús.

En toda su carrera, que abarcó también Gimnasia y Esgrima La Plata, Boca Juniors, Vitoria (Brasil), Unión La Calera (Chile), Unión de Santa Fe, Defensa y Justicia y Vélez Sarsfield, son 358 partidos y 88 goles.