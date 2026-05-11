Una serie documental explorará "la vida jamás contada" de Lady Di

Una serie documental presentará por primera vez grabaciones inéditas de la princesa Diana de Gales, conocida como Lady Di , que permanecieron ocultos durante décadas y que explorará "la vida jamás contada" de la carismática aristócrata de la familia real británica.

La productora británica Love Monday, junto al biógrafo Andrew Morton y su confidente James Colthurst , obtuvieron un material exclusivo a cinco horas de conversaciones grabadas en 1991 que desafían la imagen tradicional de Lady Di como víctima para revelar una narrativa mucho más compleja sobre su identidad, según informó Deadline.

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Esta nueva serie documental, todavía sin fecha de estreno, constará de tres partes y tendrá por título 'Diana: The Unheard Truth' ('Diana: La verdad silenciada').

Las grabaciones revelarán los pensamientos de Diana sobre su exmarido Carlos, ahora rey Carlos III, su actual esposa Camila e incluso Andrés Mountbatten-Windsor, quien entonces era el príncipe Andrés.

image Se viene una serie sobre Lady Di.

Testimonios del entorno de Lady Di

También prevé incluir testimonios de las personas más cercanas a Lady Di, como una compañera de colegio que nunca antes había hablado ante las cámaras o el peluquero que la acompañó durante toda la década de los noventa.

Considerada una de las integrantes más queridas y carismáticas de la familia real británica, Diana de Gales se consolidó además como una influyente pionera de la moda cuyo estilo sigue inspirando a nivel global.

Su trágico fallecimiento en un accidente automovilístico en 1997 en París causó un gran impacto global y dejó un legado que todavía perdura en la sociedad actual.

Su vida inspiró numerosas producciones en el cine y la televisión a lo largo de los años, como la película 'Spencer', protagonizada por Kristen Stewart, o la exitosa serie de Netflix, 'The Crown', que narra su compleja relación con la familia real británica.