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11 de mayo de 2026
Lo que vendrá.

Una serie documental explorará "la vida jamás contada" de Lady Di

Anunciaron que una serie documental de tres episodios presentará por primera vez grabaciones inéditas de Lady Di, registradas en 1991.

Una serie sobre Lady Di.&nbsp;

Una serie sobre Lady Di. 

Una serie documental presentará por primera vez grabaciones inéditas de la princesa Diana de Gales, conocida como Lady Di, que permanecieron ocultos durante décadas y que explorará "la vida jamás contada" de la carismática aristócrata de la familia real británica.

La productora británica Love Monday, junto al biógrafo Andrew Morton y su confidente James Colthurst, obtuvieron un material exclusivo a cinco horas de conversaciones grabadas en 1991 que desafían la imagen tradicional de Lady Di como víctima para revelar una narrativa mucho más compleja sobre su identidad, según informó Deadline.

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Esta nueva serie documental, todavía sin fecha de estreno, constará de tres partes y tendrá por título 'Diana: The Unheard Truth' ('Diana: La verdad silenciada').

Las grabaciones revelarán los pensamientos de Diana sobre su exmarido Carlos, ahora rey Carlos III, su actual esposa Camila e incluso Andrés Mountbatten-Windsor, quien entonces era el príncipe Andrés.

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Se viene una serie sobre Lady Di.

Se viene una serie sobre Lady Di.

Testimonios del entorno de Lady Di

También prevé incluir testimonios de las personas más cercanas a Lady Di, como una compañera de colegio que nunca antes había hablado ante las cámaras o el peluquero que la acompañó durante toda la década de los noventa.

Considerada una de las integrantes más queridas y carismáticas de la familia real británica, Diana de Gales se consolidó además como una influyente pionera de la moda cuyo estilo sigue inspirando a nivel global.

Su trágico fallecimiento en un accidente automovilístico en 1997 en París causó un gran impacto global y dejó un legado que todavía perdura en la sociedad actual.

Su vida inspiró numerosas producciones en el cine y la televisión a lo largo de los años, como la película 'Spencer', protagonizada por Kristen Stewart, o la exitosa serie de Netflix, 'The Crown', que narra su compleja relación con la familia real británica.

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