lunes 02 de marzo de 2026
Mercado de pases

Rodrigo Castillo, a Fluminense: la millonaria cifra que recibirá Lanús

Rodrigo Castillo será nuevo refuerzo de Fluminense. Lanús, que pagó menos de 2 millones de dólares hace 8 meses, recibirá una millonaria cifra.

Rodrigo Castillo dejará Lanús para jugar en Fluminense.&nbsp;

Hace 8 meses, Lanús salió al mercado de pases a apostar por Rodrigo Castillo, que había convertido 12 goles con la camiseta de Gimnasia La Plata. Por él, pagó 1.800.000 dólares. Ahora, está a detalles de cerrar una transferencia millonaria a Fluminense de Brasil: el Granate recibirá 10 millones de dólares.

Si se habla de grandes negocios en el fútbol, éste sin dudas es un notable ejemplo: no sólo le representa a Lanús una enorme ganancia en lo económico, sino también desde lo deportivo, ya que el Oso Blanco, como lo apodaron en el vestuario, convirtió 14 goles (dos de ellos para ganarle la Recopa Sudamericana al poderoso Flamengo).

Rodrigo Castillo, el nueve de Lanús, empieza a ser observado por el mundo.

Fluminense preguntó por Rodrigo Castillo y Lanús lo espantó con lo que pidió
Rodrigo Castillo estaría cerca de dejar Lanús para jugar en Fluminense. 
¿Se va?

Aseguran que Lanús y Fluminense tienen negociaciones avanzadas por Castillo

Los goles importantes de Rodrigo Castillo en Lanús

Sólo 8 meses le alcanzaron a Rodrigo Castillo para meterse en el corazón de los hinchas de Lanús y también en la historia grande del club. Convirtió 14 goles en 32 partidos. ¿Los más valiosos? Los 3 goles con los que Lanús eliminó a la Universidad de Chile en las semifinales de la Copa Sudamericana y los 2 contra Flamengo en la Recopa Sudamericana.

Asimismo, el Oso Blanco también le convirtió a River, a San Lorenzo y a Independiente. Al Rojo y al Ciclón para conseguir los tres puntos; y al Millonario para rescatar uno sobre la hora en la Fortaleza.

