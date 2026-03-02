Rodrigo Castillo, a Fluminense: la millonaria cifra que recibirá Lanús

Rodrigo Castillo dejará Lanús para jugar en Fluminense.

Hace 8 meses, Lanús salió al mercado de pases a apostar por Rodrigo Castillo, que había convertido 12 goles con la camiseta de Gimnasia La Plata. Por él, pagó 1.800.000 dólares. Ahora, está a detalles de cerrar una transferencia millonaria a Fluminense de Brasil: el Granate recibirá 10 millones de dólares.

Si se habla de grandes negocios en el fútbol, éste sin dudas es un notable ejemplo: no sólo le representa a Lanús una enorme ganancia en lo económico, sino también desde lo deportivo, ya que el Oso Blanco, como lo apodaron en el vestuario, convirtió 14 goles (dos de ellos para ganarle la Recopa Sudamericana al poderoso Flamengo).

En las últimas horas, Fluminense y Lanús aceleraron en la operación, dado que el mercado de pases en Brasil cierra este martes, por lo cual no debería pasar de mañana la concreción de los últimos detalles. Lo concreto es que Rodrigo Castillo disputó en Florencio Varela su último partido con la camiseta del Granate.

Los goles importantes de Rodrigo Castillo en Lanús Sólo 8 meses le alcanzaron a Rodrigo Castillo para meterse en el corazón de los hinchas de Lanús y también en la historia grande del club. Convirtió 14 goles en 32 partidos. ¿Los más valiosos? Los 3 goles con los que Lanús eliminó a la Universidad de Chile en las semifinales de la Copa Sudamericana y los 2 contra Flamengo en la Recopa Sudamericana.

Asimismo, el Oso Blanco también le convirtió a River, a San Lorenzo y a Independiente. Al Rojo y al Ciclón para conseguir los tres puntos; y al Millonario para rescatar uno sobre la hora en la Fortaleza.

