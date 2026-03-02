Banfield busca recuperarse ante Aldosivi en otro duelo clave por la lucha de abajo

Banfield ante Aldosivi en el Florencio Sola.

Banfield choca ante Aldosivi este lunes desde las 21.30 por la octava fecha de la Zona B del Torneo Apertura. El Taladro buscará recuperarse en el Florencio Sola de la última derrota ante River en el Monumental, con la intención de lograr tres puntos para ingresar a los puestos de playoff y tomar aire en la lucha por la permanencia.

El partido contará con el arbitraje de Andrés Gariano, el VAR estará a cargo de Fernando Espinoza y será televisado por TNT Sports.

Cómo llegan Banfield y Aldosivi al duelo por el Torneo Apertura Banfield necesita ganar para volver a meterse en puestos de playoffs. El equipo de Pedro Troglio viene de caer 3 a 1 ante River en el Monumental en lo que fue la despedida de Marcelo Gallardo como entrenador del Millonario. El Taladro, que acumula 7 puntos, buscará hacerse fuerte en su estadio, donde triunfó los únicos dos partidos hasta el momento (ante Estudiantes de Río Cuarto y contra Newell's).

Aldosivi necesita empezar a sumar de a tres urgentemente, ya que aún no ganó en lo que va del campeonato. El Tiburón se encuentra último de la zona B con 3 unidades, debido a tres empates. Los dirigidos por Guillermo Farré llegan descansados ya que la última jornada, ante Argentinos Juniors, no la jugaron y fue reprogramada.

Historial entre Banfield y Aldosivi Se registran 16 enfrentamientos, 4 por la B Nacional, 1 por Copa Argentina y 11 en primera división. Banfield ganó 8 (30 goles), empataron en 4 oportunidades y Aldosivi venció en 4 partidos (15 goles). El último encuentro fue con polémica: Banfield cayó por 1 a 0 en noviembre del año pasado con gol de penal de Federico Gino, quien ejecutó el remate tras una sanción de Luis Lobo Medina que quedó en el recuerdo. Probables formaciones Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Danilo Arboleda, Sergio Vittor, Ignacio Abraham; Lautaro Gómez, Lautaro Villegas, Ignacio Pais, Lisandro Piñero; Mauro Méndez, Tiziano Perrotta. DT: Pedro Troglio. Aldosivi: Axel Werner; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Fernando Román Villalba, Lucas Rodríguez; Federico Gino, Roberto Bochi, Esteban Rolón, Alan Sosa; Nicolás Cordero, Junior Arias. DT: Guillermo Farré. Hora: 21.30 TV: TNT Sports Premium Árbitro: Andrés Gariano VAR: Fernando Espinoza Estadio: Florencio Sola

