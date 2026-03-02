Los Andes en busca de una identidad: qué dijo uno de los referentes sobre el comienzo en la Primera Nacional

Los Andes todavía no pudo ganar en tres fechas disputadas de la Primera Nacional . El equipo dirigido por Leonardo Lemos cosechó dos empates y una derrota, sobre tres presentaciones, en un comienzo de 2026 muy flojo. Tal es así, que el conjunto de Lomas de Zamora recibió las primeras críticas por parte de los hinchas que acudieron al Eduardo Gallardón.

Ante Almirante Brown y Ciudad Bolívar, fueron igualdades con gusto a muy poco y con la sensación de que se podría haber ganado. Lo mismo ocurrió en el último choque ante Defensores de Belgrano, donde el Milrayitas se llevó por delante a su rival pero insolitamente lo perdió sobre el final del encuentro.

Perdió dos puntos. Los Andes, amargado y con bronca: qué dijo uno de los referentes Milrayitas

Luego del último partido se suspendió la conferencia de prensa en el Eduardo Gallardón y el único que habló fue Daniel Franco en zona mixta. El experimentado defensor puso el pecho tras la derrota y se mostró con sensaciones ambiguas tras una caída inesperada.

"Es difícil analizar, pateamos trece o catorce veces al arco, pegamos creo que tres o cuatro tiros en los palos, generamos el doble o el triple de chances que contra Bolívar y con Almirante, pero no pudimos concretar ninguna, nos llegaron una vez, dos veces, y nos hicieron un gol y perdimos el partido", aseguró el defensor de 34 años de edad.

Asimismo, consideró que "ningún equipo de la categoría patea trece o catorce veces al arco, pega tres o cuatro tiros en los palos y no entra ninguna". Y apuntó: "lamentablemente no ligamos nada y nos quedamos tristes, con bronca, porque encima ni siquiera pudimos empatar, perdimos".

daniel franco lomas Daniel Franco volvió a Los Andes después de 12 años.

Achicar el margen de error para lo que viene en la Primera Nacional

El plantel de Los Andes aprovechará el pequeño parate para jugar algún amistoso antes de la reprogramación por el paro del fútbol. Leonardo Lemos junto a su cuerpo técnico están trabajando para recuperar algunos futbolistas que finalizaron con molestias físicas en el último partido.

En ese contexto, el equipo se prepara para volver a la acción el sábado 14 de marzo cuando reciba desde las 15.30 la visita de Central Norte de Salta en el Gallardón. Para este duelo, Lemos pretende "achicar el margen de error" lo cual le costó perder puntos importantes en el comienzo de campeonato.

"Es así, en Primera División es lo mismo, por ahí nos equivocamos pocas veces, tenemos margen de error de dos o tres veces y lo pagamos caro. Acá tuvimos dos errores y una fue gol, entonces habrá que achicar ese margen de error a lo menos posible para sufrir menos", reconoció Franco.

Por último, concluyó: "Lamentablemente no pudimos ganar, no pudimos sumar, se nos va a hacer larga la espera hasta el próximo partido, pero tenemos que ganar. La idea es empezar a sumar porque este equipo, como lo pide la gente, nosotros también lo queremos. Yo siempre digo, yo no soy hincha de este club pero lo que más quiero es llegar a ver a Los Andes en Primera, trabajo y trabajamos día a día para lograr ese objetivo".