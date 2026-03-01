¿Cuántos partidos lleva Los Andes sin ganar? La racha que arrastra el Milrayitas del campeonato pasado

La última victoria de Los Andes fue ante Almagro el 14 de septiembre de 2025.

Los Andes se fue envuelto en un mar de dudas, después de la derrota ante Defensores de Belgrano en el Eduardo Gallardón . Es que el Milrayitas lo perdió sobre el final ante el Dragón en Lomas de Zamora y cosecha dos empates y una caída en las tres primeras presentaciones del torneo de la Primera Nacional .

Las igualdades ante Almirante Brown y Ciudad Bolívar, sumadas a la derrota ante Defensores de Belgrano en casa, provocaron el repudio del público que asistió al Eduardo Gallardón y silbó al equipo tras el resultado adverso. Tal fue la bronca generalizada que, una vez finalizado el encuentro, se esperaba la palabra del entrenador Leonardo Lemos en conferencia de prensa, pero la misma fue suspendida. Es decir, el director técnico de Los Andes se fue del estadio sin dar declaraciones.

Perdió dos puntos. Los Andes, amargado y con bronca: qué dijo uno de los referentes Milrayitas

Se le escapó. Los Andes no lo pudo aguantar y Ciudad de Bolívar se lo empató en el final

La última victoria del Milrayitas fue el 14 de septiembre de 2025 en el Eduardo Gallardón . En aquella ocasión se impuso por 1 a 0 sobre Almagro con gol de Mauricio Asenjo por la fecha número 31 de la Zona A de la Primera Nacional. En ese momento, Los Andes era pura ilusión porque buscaba la clasificación al reducido por el ascenso a Primera División.

Sin embargo, el equipo de Leonardo Lemos no volvería a sumar de a tres. Tras el triunfo ante Almagro en Lomas de Zamora, el Milrayitas sufrió tres derrotas consecutivas que lo marginaron del reducido: Ante Alvarado de Mar del Plata y Ferro cayó por 1 a 0 y ante All Boys fue goleado categóricamente por el equipo de Floresta por 3 a 0. A pesar de haber hecho una gran campaña como local, el déficit lo tuvo como visitante y flaqueo en los momentos decisivos del campeonato.

Por lo tanto, de los últimos 6 partidos disputados, Los Andes acumula 4 derrotas y 2 empates. El comienzo no fue el mejor en el 2026 y arrastra una seguidilla del 2025, lo cual genera un malestar en sus hinchas que quieren ver pelear arriba a su equipo, pero no tuvieron el mejor de los arranques de campeonato.

los andes ante almagro La última victoria de Los Andes fue ante Almagro el 14 de septiembre de 2025.

Lo que viene para Los Andes en el torneo de la Primera Nacional

En la próxima fecha, el conjunto dirigido por Leonardo Lemos verá afectado su cronograma por el paro que decretaron los clubes ante el conflicto que vincula a Claudio Tapia, presidente de la AFA, con el gobierno nacional encabezado por Javier Milei.

Debía visitar a Deportivo Madryn pero ese juego será reprogramado. Por lo tanto, Los Andes volverá a la acción el sábado 14 de marzo cuando reciba a Central Norte de Salta a las 15.30 en el Eduardo Gallardón por la quinta fecha. Luego, visitará a Ferro por la fecha número 6 en Caballito.