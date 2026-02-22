Los Andes no lo pudo aguantar y Ciudad de Bolívar se lo empató en el final

Formaciones confirmadas
Ciudad de Bolívar: Agustín Rufinetti; Agustín Paredes, Santiago Navarro, Elías Martínez, Carlos Cuello; Nahuel Yeri, Thiago Rodríguez, Arnaldo González, Maximiliano Gutiérrez; Guillermo Sánchez y Khalil Caraballo. DT: Diego Funes.
Los Andes: Javier Bustillos; Julián Navas, Daniel Franco, Brian Leizza, Peter Grance; Matías González, Franco Rodríguez, Gabriel Cañete, Matías Gómez; Mario Galeano y Mauricio Asenjo. DT: Leonardo Lemos.
