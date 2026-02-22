domingo 22 de febrero de 2026
Escribinos
22 de febrero de 2026
Se le escapó.

Los Andes no lo pudo aguantar y Ciudad de Bolívar se lo empató en el final

El Milrayitas ganaba con gol de Asenjo, pero a cuatro minutos del cierre, Duarte marcó el 1-1 en el Municipal Eva Perón, por la fecha 2 de la Primera Nacional.

A Los Andes se le escapó en el final y se llevó otro empate.

A Los Andes se le escapó en el final y se llevó otro empate.

El partido empezó con mucha acción de ambos lados. Tras un comienzo de ida y vuelta, el equipo de Leonardo Lemos aprovechó un grosero error del local para abrir el marcador. Iban 6 minutos cuando Ciudad de Bolívar ejecutó mal un tiro libre y le regaló el contraataque a Los Andes: Brian Leizza condujo, jugó para Asenjo y el 9 definió con clase al primer palo.

Lee además
Sebastián López no estuvo en el debut de Los Andes en el 2026.
¿Qué tiene "Pescadito"?

El capitán de Los Andes, lesionado: cuándo volverá Sebastián López
Los Andes y Temperley, otra vez dicen presente en la Selección Argentina.
Nuevas promesas.

Los Andes y Temperley, otra vez en la Selección Argentina

El dueño de casa intentó reaccionar, pero el encuentro se volvió muy trabado. Arnaldo González tuvo dos veces el empate, sin poder vencer a Javier Bustillos. Así, se fueron al descanso 1-0.

asenjo
Mauricio Asenjo marcó el 1-0 de Los Andes.

Mauricio Asenjo marcó el 1-0 de Los Andes.

Ya en el complemento, las imprecisiones continuaron. A ambos les faltaba el último toque y no podían construir llegadas claras. Los Andes aguantaba la ventaja, pero no tenía muchos argumentos en ofensiva para ganar. En ese escenario, Ciudad de Bolívar empezó a crecer, asustó más de una vez con centros al área y aprovechó una desatención para empatar sobre la hora.

A los 41', un tiro libre largo que cruzó todo el campo le cayó en los pies a Duarte, quien la bajó sin mucha resistencia y fusiló a Bustillos con un fuerte derechazo para estampar el 1-1 definitivo.

Fue empate en el Municipal Eva Perón y una nueva frustración para Los Andes, que ya lleva un año sin ganar afuera de Lomas de Zamora y por ahora igualó los dos partidos que jugó en este campeonato.

los andes
Los Andes no pudo con Ciudad de Bolívar.

Los Andes no pudo con Ciudad de Bolívar.

Live Blog Post

¡Final del partido!

Los Andes empató 1-1 en su visita a Ciudad de Bolívar.

Live Blog Post

Final caliente con dos expulsados.

El árbitro les sacó la roja a Elías Martínez en Ciudad de Bolivar y a Julián Navas en Los Andes.

Live Blog Post

¡Gol de Ciudad de Bolívar!

A los 41 minutos del segundo tiempo, Brian Duarte controló la pelota tras un centro largo y fusiló al arquero con un fuerte derechazo. Están 1-1 en el Estadio Municipal Eva Perón.

Live Blog Post

Se lo perdió Ciudad de Bolívar.

A los 38' del segundo tiempo, tras un centro desde la izquierda, el recién ingresado Lautaro Villegas conectó de cabeza y la pelota se fue por arriba del travesaño. Se salvó Los Andes.

Live Blog Post

Un nuevo intento de Los Andes.

Matías Gónzalez se animó a rematar desde lejos, pero le salió a las manos del arquero. Partido trabado y pocas llegadas claras de ambos lados.

Live Blog Post

Lo tuvo Los Andes.

A los 26', Matías González mandó el centro al área y Nahuel Yeri llegó con lo justo para anticiparse a Tomás Díaz y evitar que quedara mano a mano con el arqueri.

Live Blog Post

¡Empezó el segundo tiempo!

Ciudad de Bolívar 0 - 1 Los Andes

Live Blog Post

Final del primer tiempo.

Los Andes se va al descanso 1-0 arriba ante Ciudad de Bolívar.

los andes
Los Andes visita a Ciudad de Bolívar.

Los Andes visita a Ciudad de Bolívar.

Live Blog Post

¡Se lo perdió Ciudad de Bolívar!

A los 45' del primer tiempo, Javier Bustillos rechazó mal, Arnaldo González remató desde el suelo y la pelota se fue cerca del palo derecho. Se salvó Los Andes.

Live Blog Post

Casi empata el local.

Arnaldo González sacó un zurdazo desde afuera del área y Javier Bustillos la mandó al córner. Se salvó Los Andes.

Live Blog Post

¡Gol de Los Andes!

A los 6 minutos del primer tiempo, Mauricio Asenjo convierte el 1-0 de Los Andes ante Ciudad de Bolívar. Tras un grosero error en un tiro libre del local, el Milrayitas salió de contra con Brian Leizza, quien jugó para el 9 que definió con clase al primer palo.

asenjo
Mauricio Asenjo festeja el 1-0 de Los Andes ante Ciudad de Bolívar.

Mauricio Asenjo festeja el 1-0 de Los Andes ante Ciudad de Bolívar.

Live Blog Post

Lo tuvo el dueño de casa.

A los 2 minutos, Maximiliano Gutiérrez quedó mano a mano para definir, pero Javier Bustillos salió rápido a achicar.

Live Blog Post

¡La primera del Milrayitas!

Al minuto de juego, Mario Galeano se lo perdió en el área chica tras un desborde de Julián Navas por derecha. Avisó Los Andes.

Live Blog Post

¡Empezó el partido!

Ya juegan Ciudad de Bolívar y Los Andes en el Estadio Municipal Eva Perón, por la fecha 2 de la Primera Nacional 2026.

formacion los andes
Los once titulares de Los Andes ante Ciudad de Bolívar.

Los once titulares de Los Andes ante Ciudad de Bolívar.

Live Blog Post

Formaciones confirmadas

Ciudad de Bolívar: Agustín Rufinetti; Agustín Paredes, Santiago Navarro, Elías Martínez, Carlos Cuello; Nahuel Yeri, Thiago Rodríguez, Arnaldo González, Maximiliano Gutiérrez; Guillermo Sánchez y Khalil Caraballo. DT: Diego Funes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ClubCdBolivarOF/status/2025658346078970026&partner=&hide_thread=false

Los Andes: Javier Bustillos; Julián Navas, Daniel Franco, Brian Leizza, Peter Grance; Matías González, Franco Rodríguez, Gabriel Cañete, Matías Gómez; Mario Galeano y Mauricio Asenjo. DT: Leonardo Lemos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/clublosandes/status/2025660200439484464&partner=&hide_thread=false

Árbitro: Matías Billone.

Estadio: Municipal Eva Perón.

Hora: 17:00

TV: LPF Play.

Temas
Seguí leyendo

El capitán de Los Andes, lesionado: cuándo volverá Sebastián López

Los Andes y Temperley, otra vez en la Selección Argentina

Los Andes cedió a uno de los juveniles de la cantera Milrayitas a Uruguay

Los Andes deberá esperar para ser sede de Copa Argentina

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Temperley vuelve a jugar en el Alfredo Beranger.
Estreno en casa.

Temperley debuta por la Primera Nacional en el Alfredo Beranger ante Agropecuario

Las más leídas

Te Puede Interesar

Netflix confirmó que En el Barro tendrá tercera temporada. 
Atención, fanáticos.

Netflix confirmó la tercera temporada de "En el Barro"