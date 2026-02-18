El capitán de Los Andes, lesionado: cuándo volverá Sebastián López

Sebastián López no estuvo en el debut de Los Andes en el 2026.

Los Andes no pudo contar con dos futbolistas que fueron parte del equipo titular durante toda la pretemporada y arrancó su segundo año en la Primera Nacional con bajas sensibles, debido a las lesiones del arquero y capitán Sebastián López y el delantero Facundo Echevarría .

El funcionamiento del Milrayitas , a pesar de estas dos bajas de último momento, no se resintió y fue el más mereció en el empate sin goles ante Almirante Brown en el estadio Eduardo Gallardón , obviamente en un contexto de bastante paridad y un juego muy trabado.

En cuanto a los reemplazantes, el DT de Leonardo Lemos terminó conforme. Javier Bustillos , el sustituto de López, se mostró firme en el juego aéreo y redondeó un encuentro sin errores, mientras que Mario Galeano , que ingresó por Echeverría, tuvo movilidad y sacrificio, aunque le faltó peso en el área rival.

Esto, obviamente, trae tranquilidad para el cuerpo técnico de Los Andes , ya que está obligado a acelerar la recuperación de estos dos futbolistas, quienes se perfilaban como titulares durante la pretemporada. Por eso, serán evaluados día a día para definir cuándo será su regreso a las canchas.

Las lesiones de López y Echevarría, dos jugadores importantes en Los Andes

El referente y capitán del conjunto de Lomas de Zamora, Sebastián López, sufrió un esguince de rodilla de grado 1 después del amistoso ante Tristán Suárez y eso lo dejó afuera del primer partido oficial del año.

Sin embargo, la lesión de “Pescadito” López no fue muy grave y se espera que, en el peor de los casos, su recuperación dure alrededor de un mes. En ese caso, podría perderse los próximos tres partidos: Ciudad de Bolívar, Defensores de Belgrano y Deportivo Madryn.

En tanto, el delantero que llegó a préstamo desde Defensa y Justicia y extendió su vínculo hasta diciembre del 2026 quedó descartado del encuentro ante el Mirasol por una distención en el aductor izquierdo.

Esta lesión puede demandar una recuperación de dos semanas en el mejor de los casos, o sea que sea de grado 1, aunque puede durar algunos meses si la lesión es de grado 3. Por eso, los próximos días serán claves para determinar la gravedad y definir los tiempos de recuperación.