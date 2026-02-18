miércoles 18 de febrero de 2026
18 de febrero de 2026
El goleador quiere estar.

En Lanús se ilusionan con la presencia de Rodrigo Castillo

A horas del partido de ida por la Recopa Sudamericana, el delantero realizó trabajos a la par de sus compañeros y se esfuerza para jugar ante Flamengo.

El goleador de Lanús quiere estar en la final ante Flamengo.

El goleador de Lanús quiere estar en la final ante Flamengo.

Lanús cayó categóricamente ante Independiente en Avellaneda.
En Avellaneda.

Lanús tuvo una pálida imagen y cayó ante Independiente
Mauricio Pellegrino no quedó conforme con el juego de Lanús.
Días cruciales.

Mauricio Pellegrino, preocupado por el juego de Lanús de cara a la Recopa

Castillo sufrió una lesión muscular en el cuádriceps de la pierna izquierda y su recuperación demanda entre dos y tres semanas. Por este motivo, se perdió el encuentro ante Independiente y también podría ser baja el jueves en la Fortaleza de Guidi y Cabrero, más allá de los esfuerzos realizado para llegar en condiciones.

Lanús espera a su goleador: ¿llegará?

El delantero, que suma 12 goles y cuatro asistencias en 30 partidos, es un futbolista importante dentro del esquema de Pellegrino y por eso el oriundo de Venado Tuerto extrema los esfuerzos para llegar al encuentro ante el conjunto brasilero. Sin embargo, hasta el momento, todo es una incógnita.

Castillo suma 12 goles con la camiseta de Lanús.

Castillo suma 12 goles con la camiseta de Lanús.

La buena noticia llegó en el entrenamiento del martes, donde el atacante entrenó a la par de sus compañeros en diferentes ejercicios, y eso despierta alguna ilusión de cara al jueves, aunque sea por lo menos para integrar el banco de suplentes.

Por este motivo, el entrenamiento del miércoles será determinante para definir la presencia o no de Castillo, teniendo en cuenta que no es un partido definitivo, ya que en una semana más tarde se disputará la revancha en Río de Janeiro.

Los candidatos para reemplazar a Rodrigo Castillo

En caso de que no llegue en condiciones, el entrenador del Granate ya tiene en mente otras opciones y el principal candidato es Walter Bou, quien corre con ventaja para meterse dentro del 11 inicial de cara al encuentro ante Flamengo. La otra opción del DT es Thomas De Martis, una de las grandes promesas del club, aunque sin tanto roce para afrontar un encuentro de esta magnitud.

