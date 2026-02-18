En Lanús se ilusionan con la presencia de Rodrigo Castillo

Lanús está a un día de afrontar el partido de ida ante Flamengo por la final de la Recopa Sudamericana y el tema central por estas horas pasa por la presencia del goleador Rodrigo Castillo , una de las figuras del elenco conducido por Mauricio Pellegrino .

El delantero se lesionó después de lo que fue el empate 1-1 ante Talleres de Córdoba por la fecha 4 del Torneo Apertura y eso encendió todas las alarmas dentro del cuerpo técnico, ya que es uno de los pilares del equipo.

Castillo sufrió una lesión muscular en el cuádriceps de la pierna izquierda y su recuperación demanda entre dos y tres semanas. Por este motivo, se perdió el encuentro ante Independiente y también podría ser baja el jueves en la Fortaleza de Guidi y Cabrero , más allá de los esfuerzos realizado para llegar en condiciones.

El delantero, que suma 12 goles y cuatro asistencias en 30 partidos, es un futbolista importante dentro del esquema de Pellegrino y por eso el oriundo de Venado Tuerto extrema los esfuerzos para llegar al encuentro ante el conjunto brasilero . Sin embargo, hasta el momento, todo es una incógnita.

lanus-rodrigo-castillo-san-lorenzo Castillo suma 12 goles con la camiseta de Lanús.

La buena noticia llegó en el entrenamiento del martes, donde el atacante entrenó a la par de sus compañeros en diferentes ejercicios, y eso despierta alguna ilusión de cara al jueves, aunque sea por lo menos para integrar el banco de suplentes.

Por este motivo, el entrenamiento del miércoles será determinante para definir la presencia o no de Castillo, teniendo en cuenta que no es un partido definitivo, ya que en una semana más tarde se disputará la revancha en Río de Janeiro.

Los candidatos para reemplazar a Rodrigo Castillo

En caso de que no llegue en condiciones, el entrenador del Granate ya tiene en mente otras opciones y el principal candidato es Walter Bou, quien corre con ventaja para meterse dentro del 11 inicial de cara al encuentro ante Flamengo. La otra opción del DT es Thomas De Martis, una de las grandes promesas del club, aunque sin tanto roce para afrontar un encuentro de esta magnitud.