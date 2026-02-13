Lanús tuvo una pálida imagen y cayó ante Independiente en el Libertadores de América

Live Blog Post

Lanús cayó derrotado en Avellaneda por un Independiente que fue eficaz y contundente

El Granate no pudo con el Rojo en el Libertadores de América, donde tuvo una pálida imagen y perdió el invicto. Con goles de Matías Abaldo y Gabriel Ávalos en el segundo tiempo, el Rojo fue superior en el complemento y justificó la victoria. Fue 2 a 0 de Independiente sobre Lanús, no reaccionó el equipo de Mauricio Pellegrino que se quedó con las manos vacías.

En el inicio del partido, Lanús sin Marcelino Moreno ni Rodrigo Castillo no supo tener el control del juego y fue superado por su rival. De todos modos, el local contó con chances para abrir el marcador y no supo aprovecharlo. El Granate se mostraba perdido y sólo tuvo una chance de gol en el primer tiempo que no conectó de la mejor manera Walter Bou.

En el complemento, Independiente fue contundente y a través de dos golazos logró la ventaja definitiva. Primero con un golazo de emboquillada de Matías Abaldo y luego un gran cabezazo de Gabriel Ávalos para dejar sin reacción a un equipo que ya piensa en la Recopa Sudamericana ante Flamengo.

Lanús perdió el invicto y ahora se prepara para el torneo internacional. Todavía tiene tiempo para recuperarse.