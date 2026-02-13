viernes 13 de febrero de 2026
13 de febrero de 2026
en vivo En Avellaneda.

Lanús tuvo una pálida imagen y cayó ante Independiente en el Libertadores de América

Lanús perdió ante Independiente por 2 a 0 en el Libertadores de América. Goles de Matías Abaldo y Gabriel Ávalos en el complemento para dejar sin invicto al Granate.

Live Blog Post

Lanús cayó derrotado en Avellaneda por un Independiente que fue eficaz y contundente

El Granate no pudo con el Rojo en el Libertadores de América, donde tuvo una pálida imagen y perdió el invicto. Con goles de Matías Abaldo y Gabriel Ávalos en el segundo tiempo, el Rojo fue superior en el complemento y justificó la victoria. Fue 2 a 0 de Independiente sobre Lanús, no reaccionó el equipo de Mauricio Pellegrino que se quedó con las manos vacías.

En el inicio del partido, Lanús sin Marcelino Moreno ni Rodrigo Castillo no supo tener el control del juego y fue superado por su rival. De todos modos, el local contó con chances para abrir el marcador y no supo aprovecharlo. El Granate se mostraba perdido y sólo tuvo una chance de gol en el primer tiempo que no conectó de la mejor manera Walter Bou.

En el complemento, Independiente fue contundente y a través de dos golazos logró la ventaja definitiva. Primero con un golazo de emboquillada de Matías Abaldo y luego un gran cabezazo de Gabriel Ávalos para dejar sin reacción a un equipo que ya piensa en la Recopa Sudamericana ante Flamengo.

Lanús perdió el invicto y ahora se prepara para el torneo internacional. Todavía tiene tiempo para recuperarse.

Live Blog Post

Final del partido

Independiente se impuso 2 a 0 sobre Lanús en el Libertadores de América con goles de Matías Abaldo y Gabriel Ávalos. Dura derrota del Granate.

Live Blog Post

Expulsado Luciano Cabral

Independiente se queda con uno menos por una falta imprudente de uno de sus mediocampistas.

Live Blog Post

Independiente perdona a Lanús por ineficacia

Facundo Zabala asistió a Ignacio Pusetto, quien definió mal de frente al arco. Casi era el tercero para Independiente.

Live Blog Post

Casi llega el descuento de Lanús

Buen tiro libre de Matías Sepúlveda que casi anota el gol para el Granate. La pelota pasó cerca del palo derecho de Rodrigo Rey.

Live Blog Post

Otro gooool de Independiente

Centro al primer palo que encontró mal parada a la defensa de Lanús y Gabriel Ávalos pone el 2 a 0 a favor del Rojo. El Granate sufrió dos golpazos en el inicio de la segunda parte.

Embed

Live Blog Post

Gooool de Independiente

Pase en profundidad de Ignacio Malcorra, quien habilitó a Matías Abaldo. El ex Gimnasia definió con una delicia, un derechazo de emboquillada para dejar sin reacción a Nahuel Losada. Pierde Lanús en el inicio del segundo tiempo.

Embed

Live Blog Post

Comienza el segundo tiempo

Arranca la segunda parte entre Independiente y Lanús en el Libertadores de América.

Live Blog Post

Final del primer tiempo

Independiente y Lanús empatan cero a cero al término de la primera parte.

Live Blog Post

Primera llegada concreta de Lanús

Pase filtrado a Walter Bou, quien quedó mano a mano con Rodrigo Rey y llegó sin fuerzas para definir. Casi lastima el Granate en la primera de peligro.

Live Blog Post

Se salvó Lanús

Otro centro desde la izquierda para Gabriel Ávalos quien la paró de pecho y remató de zurda por arriba del travesaño. Sufre el Granate por el costado de Tomás Guidara.

Live Blog Post

Otra vez Independiente cerca del primero

Centro desde la izquierda de Facundo Zabala y Gabriel Ávalos conectó con un cabezazo que se fue desviado. Lanús no encuentra la pelota en el mediocampo.

Live Blog Post

Independiente es más que Lanús

Leonardo Godoy remató de media distancia y su disparo se fue desviado. El Granate replegado contra su arco y el Rojo presiona alto.

Live Blog Post

Comienza el partido

Ya juegan Independiente y Lanús por la quinta fecha del Torneo Apertura.

Live Blog Post

Ya se viene Lanús ante Independiente en Avellaneda

Formaciones confirmadas:

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Ronaldo Dejesús, José María Canale, Sasha Marcich; Eduardo Salvio, Felipe Peña Biafore, Agustín Cardozo, Ramiro Carrera, Franco Watson; Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.

Embed

Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomonaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Iván Marcone, Lautaro Millán, Ignacio Malcorra; Santiago Montiel, Gabriel Ávalos, Matías Abaldo. DT: Gustavo Quinteros.

Embed

Hora: 20. Árbitro: Facundo Tello. Estadio: Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini. TV: ESPN Premium.

