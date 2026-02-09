Lanús lo empató de última, pero dejó la punta frente a Talleres de Córdoba

Lanús no pudo romper el cero y dejó la punta
En La Fortaleza, Lanús no pudo doblegar a Talleres de Córdoba. El empate 1-1 lo bajó la punta de la Zona A del Torneo Apertura, donde quedó a dos de Vélez Sarsfield. El próximo viernes, el Granate visitará a Independiente.
No tuvo un buen primer tiempo Lanús, que despertó en el tramo final, pero no le alcanzó para obtener una diferencia en el marcador. Talleres de Córdoba, por espacio de media hora, le quitó ritmo al Granate y lo controló sin problemas.
El buen criterio de Matías Galarza en el mediocampo y algunos lujos de Giovanni Baroni le alcanzaron a la visita para posicionarse mejor en el campo, pero no generó real peligro, solo remates de larga distancia sin puntería.
Lanús asomó en el cierre, con apariciones de Rodrigo Castillo y Marcelino Moreno, que no alcanzaron para quebrar el cero. Le faltó más potencia por afuera, donde Ramiro Carrera y Eduardo Salvio no mostraron aciertos.
Se esperaba más de los dos en el complemento, pero todo fue tedioso. Lanús, pese a los cambios, no mejoró y quedó a voluntad de alguna individualidad, mientras que el equipo cordobés llevó a cabo su plan de jugar lejos de su arco.
Por momentos amagó Lanús, con los encuentros entre Moreno-Castillo, pero siempre le faltó una vuelta de tuerca para definir las acciones. De cabeza, Felipe Peña Biafore tuvo el triunfo, pero le erró al arco. A esas alturas, la visita bajó un poco el ritmo y se refugió en su campo achicando espacios.
Cuando nada pasaba, Martín Río, de cabeza, abrió el marcador para la T a los 45 minutos, pero a los 47’ salvó el invicto Lanús con el tanto de Dylan Aquino.
Final de partido en la Fortaleza
Empataron 1-1 Lanús y Talleres de Córdoba por la 4º fecha de la Zona A del Torneo Apertura. El Granate ahora es uno de los escoltas de Vélez Sarsfield.
¡¡¡Y lo empata Lanús en el descuento!!!
Reaccionó rápido el local, la peleó Lucas Besozzi, atrás para Dylan Aquino que con un remate bajo, al primer palo, dejó sin chances a Guido Herrera.
EMOCIONES SOBRE EL FINAL: AQUINO EMPATÓ PARA LANÚS ⚽
#LPFxTNTSports
Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/k4tF7z3q7M
¡¡¡Gol de Talleres de Córdoba!!!
A los 45 minutos, cuando el cero parecía sellado, apareció el ex Banfield Martín Río, de cabeza, para darle el 1-0 a los cordobeses.
GOL AGÓNICO DE TALLERES: RIO PUSO EL 1-0 ANTE LANÚS ✅
#LPFxTNTSports
Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/prGKh6BZLD
¡¡¡Lo que perdió Peña Biafore!!!
Parejo y lejos de los arcos
Lanús y Talleres de Córdoba no logran prevalecer en el juego. Con el ingreso de Dylan Aquino por Ramiro Carrera el local busca desequilibrio en los metros finales de la cancha.
Comenzó el segundo tiempo
Ya se juegan en la Fortaleza los 45 minutos finales. Mauricio Pellegrino metió un cambio: Felipe Peña Biafore por agustín Medina..
Final del primer tiempo: 0-0
Lanús fue de menor a mayor en los primeros 45 minutos. Talleres de Córdoba manejó mejor la pelota, pero en el tramo final el local se aproximó con peligro.
Por poco no concretó Marcelino Moreno
Pelotazo largo de José Canale, a espaldas de Gabriel Báez se arrojó el "10" de Lanús que no pudo darle de lleno pese a su estirada y la salida del arquero.
BUENÍSIMA LA DE MORENO Y MEJOR GUIDO HERRERA: SE SALVÓ TALLERES
Se asoma el Granate en el partido
Pase filtrado de Marcelino Moreno para Rodrigo Castillo, cuyo remate pega en la parte exterior de la red del arco defendido por Guido Hererra.
CASTILLO SE QUEDÓ SIN ÁNGULO Y NO PUDO DEFINIR BIEN
Talleres maneja la pelota y tiene controlado a Lanús
El conjunto cordobés impone condiciones de juego en la Fortaleza con el despliegue de sus volantes ante un Granate partido al medio y sin sociedades en ofensiva.
ERA UN GOLAZO: DEPIETRI TUVO EL PRIMERO PARA TALLERES
Primera aproximación de la visita
Matías Galarza probó desde afuera del área con un remate por arriba del travesaño. Primeros minutos de absoluta paridad entre Lanús y Talleres de Córdoba.
Comenzó el partido en la Fortaleza
Lanús y Talleres de Córdoba se enfrentan por la 4º fecha de la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El Granate va en busca del triunfo para mantenerse en la punta ante un rival que arrastra dos derrotas consecutivas. El partido es dirigido por Nicolás Lamolina y televisado por TNT Sports.
El reencuentro de Carlos Tevez y Pablo Pérez con Cali Izquierdoz
Así forman Lanús y Talleres de Córdoba
Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale y Sasha Marcich; Agustín Medina y Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno y Ramiro Carrera; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.
Talleres de Córdoba: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, Santiago Fernández y Gabriel Báez; Ulises Ortegoza, Matías Galarza y Juan Sforza; Giovanni Baroni; Valentín Depietri y Ronaldo Martínez. DT: Carlos Tevez.
Árbitro: Nicolás Lamolina. Estadio: Néstor Díaz Pérez. TV: TNT Sports.