Lanús lo empató de última, pero dejó la punta frente a Talleres de Córdoba

Lanús no pudo romper el cero y dejó la punta

En La Fortaleza, Lanús no pudo doblegar a Talleres de Córdoba. El empate 1-1 lo bajó la punta de la Zona A del Torneo Apertura, donde quedó a dos de Vélez Sarsfield. El próximo viernes, el Granate visitará a Independiente.

No tuvo un buen primer tiempo Lanús, que despertó en el tramo final, pero no le alcanzó para obtener una diferencia en el marcador. Talleres de Córdoba, por espacio de media hora, le quitó ritmo al Granate y lo controló sin problemas.

El buen criterio de Matías Galarza en el mediocampo y algunos lujos de Giovanni Baroni le alcanzaron a la visita para posicionarse mejor en el campo, pero no generó real peligro, solo remates de larga distancia sin puntería.

Lanús asomó en el cierre, con apariciones de Rodrigo Castillo y Marcelino Moreno, que no alcanzaron para quebrar el cero. Le faltó más potencia por afuera, donde Ramiro Carrera y Eduardo Salvio no mostraron aciertos.

Se esperaba más de los dos en el complemento, pero todo fue tedioso. Lanús, pese a los cambios, no mejoró y quedó a voluntad de alguna individualidad, mientras que el equipo cordobés llevó a cabo su plan de jugar lejos de su arco.

Por momentos amagó Lanús, con los encuentros entre Moreno-Castillo, pero siempre le faltó una vuelta de tuerca para definir las acciones. De cabeza, Felipe Peña Biafore tuvo el triunfo, pero le erró al arco. A esas alturas, la visita bajó un poco el ritmo y se refugió en su campo achicando espacios.

Cuando nada pasaba, Martín Río, de cabeza, abrió el marcador para la T a los 45 minutos, pero a los 47’ salvó el invicto Lanús con el tanto de Dylan Aquino.