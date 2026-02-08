Lanús le extendió el contrato a uno de sus titulares indiscutidos

Lanús le renovó el contrato a uno de sus titulares indiscutidos.

Sasha Marcich, lateral izquierdo de Lanús, llegó a un acuerdo con la Comisión Directiva del Granate y continuará ligado a la institución hasta diciembre del 2028. Después de negociar una mejora en el vínculo y pensando en el futuro, una de las piezas claves en la obtención de la Copa Sudamericana 2025 puso la firma.

El lateral recaló en el sur del Gran Buenos Aires a principios de 2025. La temporada pasada disputó 49 encuentros. Tuvo presencia intachable en el certamen continental con titularidad en todos los juegos. Y en general marcó 2 goles. Uno fue a San Lorenzo por Liga Profesional. El otro a Huracán por Copa Argentina.

Sasha Marcich firmó con Lanús por tres años más Sasha Marcich fue uno de los más destacados en el último semestre y fue por eso que la dirigencia del Granate no dudó en conversar con el defensor para lograr su continuidad. El defensor surgido en Platense fue una de las piezas fundamentales en el conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino, tanto que el propio entrenador sintió que el futbolista debía quedarse porque forma parte de la columna vertebral de equipo.

La renovación de Sasha Marcich se concretó hasta el 31 de diciembre de 2028. Por lo tanto, tiene para tres temporadas más en Lanús, contando la que está en disputa actualmente. En el actual campeonato, ya convirtió un gol en el empate por 2 a 2 ante Instituto de Córdoba.

En la firma del contrato estuvo claramente el futbolista acompañado de dos dirigentes históricos. Por un lado tomó la lapicera Nicolás Russo, el actual presidente de Lanús. Y por el otro, lo hizo también Alejandro Marón, que hoy en día oficia como vicepresidente. Embed Sasha Marcich firmó su renovación contractual con el Club Atlético Lanús, hasta diciembre de 2028



Más información: https://t.co/Pdp4hu7JBw pic.twitter.com/PVnkpbXj5I — Club Lanús (@clublanus) February 6, 2026 Lanús se prepara para la cuarta fecha del Torneo Apertura El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino recibirá este lunes desde las 19.15 a Talleres de Córdoba en La Fortaleza. Hasta el momento, el Granate lidera la Zona A del Torneo Apertura con 7 puntos, producto de dos triunfos y un empate. Además, Lanús ya piensa en lo que serán los choques ante Flamengo por la Recopa Sudamericana, pactados para el 19 y 26 de febrero.

