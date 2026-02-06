El renovado Lanús de Mauricio Pellegrino: "El equipo del año pasado se terminó"

Lanús mantiene la competitividad que lo llevó a los primeros planos en 2025, pero Mauricio Pellegrino no quiere vivir de recuerdos y prefiere apuntar en esta temporada a mejorar lo hecho. Así lo puso de manifiesto luego del empate del Granate en Alta Córdoba.

“Siempre hay cosas por ajustar. Esta es una temporada nueva, el equipo del año pasado terminó. Hay aspectos defensivos, como las pelotas detenidas, que tenemos que mejorar”, subrayó el técnico.

Se suma al Decano. Alexis Segovia se va de Lanús y será refuerzo de Atlético Tucumán

Pellegrino valoró que el equipo pudiera revertir con pasajes de buen fútbol y carácter unos primeros 45 minutos desfavorables. “Lo bueno fue la reacción en la segunda parte. Lo dimos vuelta, tuvimos situaciones para hacer el tercer gol y se nos escapa en un córner. El equipo tuvo carácter y personalidad para reponerse a la adversidad. Creo que eso es lo más positivo que nos deja el partido”, argumentó sobre el 2-2 contra Instituto de Córdoba.

No obstante, remarcó que Lanús mantiene una identidad competitiva: “La voluntad que tiene este grupo siempre nos permite dar pasos adelante, sabiendo también que tenemos imitaciones”.

Lanús se mantuvo invicto al cierre de la 3º fecha del Torneo Apertura, con dos triunfos y un empate. Con siete puntos lidera la Zona A, junto a Platense y Vélez Sarsfield.

Lanús Lanús sigue sin ganarle a Instituto, en Córdoba.

Lanús se sobrepuso a golpe del primer tiempo

El DT campeón de la Copa Sudamericana destacó la respuesta anímica del equipo tras quedar en desventaja. “Son estímulos difíciles de manejar, pero el equipo mostró una gran madurez, tanto a nivel futbolístico como mental. Eso es fantástico y es con lo que me quedo”, argumentó Pellegrino.

Respecto de los cambios realizados en el entretiempo, manifestó que obedecieron a cuestiones disciplinarias y tácticas: “Había jugadores amonestados y necesitábamos variantes ofensivas. Teníamos que arriesgar y creo que el equipo respondió bien”.

El próximo lunes, Lanús recibirá desde las 19.15, en la Fortaleza, a Talleres de Córdoba, que arrastra dos derrotas consecutivas (Vélez Sarsfield y Platense), pero el pasado miércoles venció por 2-0 sobre la hora a Argentino de Merlo por la Copa Argentina.