Nahuel Losada y el déficit de Lanús: "En todos los partidos nos han convertido"

Lanús y Alta Córdoba no se llevan bien. Siete visitas y ningún triunfo. El Granate estuvo cerca de quedarse con los tres puntos, pero en toda la noche mostró falencias defensivas y lo pagó en tiempo de descuento. “Tenemos falencias en las pelotas paradas”, reconoció el arquero Nahuel Losada.

Si bien el equipo de Mauricio Pellegrino mantiene la ambición ganadora que lo llevó a la obtención de la Copa Sudamericana , es cierto que también perdió consistencia defensiva, a tal punto que le convirtieron en los últimos ocho partidos contando el tramo final de la temporada pasada a esta parte.

“Bronca por la pelota del final. Tenemos una falencia en las pelotas paradas que debemos ajustar. Simplemente un poco de atención, ajustando eso vamos a estar mejor”, admitió el arquero luego del empate 2-2 frente a Instituto.

Desde el 17 de octubre de 2025 (triunfo 2-0 sobre Godoy Cruz de Mendoza en la Fortaleza) que Lanús no mantiene la valla en cero. Luego le convirtieron Banfield (1-2), San Martín de San Juan (1-1), Atlético Tucumán (3-1), Tigre (0-1) y esta temporada Sarmiento de La Banda (1-4 por Copa Argentina ), San Lorenzo (3-2), Unión de Santa Fe (2-1) y el reciente Instituto de Córdoba (2-2).

Nahuel Losada El arquero de Lanús recibió goles en los últimos ocho partidos.

En referencia a esa racha adversa del conjunto Granate, el oriundo de Berisso puntualizó que “en todos los partidos nos han convertido. Es algo a mejorar. Soy muy autocrítico. Tendré que trabajar el doble para no permitir que nos hagan goles. Vamos a trabajar, es algo que nos tiene incómodos”.

Luego de un flojo primer tiempo, Losada destacó que “en el segundo jugamos de otra manera, mostrando cosas interesantes. Tenemos un equipazo”.

Además, el ex Belgrano de Córdoba destacó la importancia del trabajo en equipo: “Una virtud que tienen nuestros jugadores es que todos jugamos para el equipo, no solo para uno. En todos los partidos se destaca uno diferente y eso está bueno. Todos tenemos que apostar nuestro granito de arena”.

Se viene Flamengo por la Recopa Sudamericana

Luego de enfrentar a Talleres de Córdoba e Independiente, Lanús recibirá a Flamengo, de Brasil, por la final de ida de la Recopa Sudamericana. A Nahuel Losada poco le importa los nombres propios del rival para estos partidos.

“Qué Flamengo tenga a Paquetá no nos modifica en nada. Son un gran equipo, con un gran presupuesto, pero demostramos lo nuestro. Tenemos la misma base. No importan los nombres que tengamos por delante, tenemos que hacer bien las cosas nosotros. Sabemos que tenemos grandes chances”, sostuvo.

Lanús se metió en 16avos. de Copa Argentina, lidera la Zona A del Torneo Apertura -por goles a favor- junto a Platense y Vélez Sarsfield, jugará las finales de la Recopa Sudamericana y luego la fase de grupos de la Copa Libertadores, en la que espera rivales. “Tenemos un año muy importante para la institución. Hay que estar a la altura. Queremos pelear varias cosas”, finalizó.