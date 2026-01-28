Alexis Segovia se va de Lanús: ahora sí, reforzará a Atlético Tucumán

Alexis Segovia deja Lanús para reforzar a Atlético Tucumán.

El extremo de Lanús, Alexis Segovia, viajó de una provincia a otra en los últimos días. De Buenos Aires a Santiago del Estero, corta estadía, regreso y ahora una nueva salida a Tucumán. Sí, el juvenil del Granate será refuerzo de Atlético.

Las dirigencia de Lanús y Central Córdoba habían acordado un acuerdo contractual por un año y opción de compra para el regreso del futbolista al Ferroviario, con el que fue campeón de la Copa Argentina 2024. Pero, como no se abonó el cargo por la cesión del préstamo, el oriundo de Monte Grande se puso a disposición de Mauricio Pellegrino en el comienzo de la semana.

De Lanús a Tucumán para cubrir puesto por lesión La conflictiva situación era un problema para Lanús, ya que para el cuerpo técnico había perdido terreno con el regreso de Lucas Besozzi y la reconsideración de Bruno Cabrera con miras al extenso calendari

Sin embargo, a Alexis Segovia se le abrió una nueva puerta en el Decano, que sufrió la baja de Ramiro Ruiz Rodríguez. El jugador se rompió el menisco interno de la rodilla y será intervenido quirúrgicamente, con un tiempo estimado de un mes de recuperación. Y la alternativa inmediata para reforzar el sector ofensivo del equipo dirigido por Hugo Colace fue el extremo derecho de Lanús.

Extendió contrato con Lanús y sale por tercera vez El 30 de diciembre pasado, Alexis Segovia extendió su vínculo con Lanús hasta fines de 2027, luego de haber integrado el plantel que salió campeón de la Copa Sudamericana, en Asunción, frente a Atlético Mineiro. Será su tercera salida del club en busca de adquirir rodaje y más experiencia. Previa a su paso por Central Córdoba de Santiago del Estero en 2024, en el primer semestre jugó en la Primera Nacional para Arsenal de Sarandí.

