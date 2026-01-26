lunes 26 de enero de 2026
26 de enero de 2026
Sorpresivo: Alexis Segovia vuelve a Lanús tras su préstamo de "días" en Central Córdoba

Cuando Alexis Segovia ya había sido presentado en Central Córdoba, ahora el futbolista vuelve a Lanús, ya que el Ferroviario no abonó el cargo por el préstamo.

Alexis Segovia vuelve a Lanús tras su fallido préstamo a Central Córdoba. 

Hace apenas unos días, Alexis Segovia había sido anunciado como nuevo refuerzo de Central Córdoba, una vez más en calidad de préstamo, por un año y con opción de compra. Sin embargo, ahora sucedió algo completamente inesperado: el extremo zurdo vuelve a Lanús.

Este lunes, se confirmó que el delantero se sumará nuevamente a los entrenamientos en el plantel comandado por Mauricio Pellegrino, ya que Central Córdoba no abonó el cargo por la cesión a préstamo, informó el periodista Ángel Carmé en sus redes sociales.

Ahora, habrá que ver qué determinación tomará Lanús con respecto al futuro inmediato de Alexis Segovia en este mercado de pases dado que para el cuerpo técnico había perdido terreno con la vuelta de Lucas Besozzi y por la reconsideración de Bruno Cabrera.

Alexis Segovia había salido dos veces a préstamo de Lanús: primero, para jugar en Arsenal de Sarandí, donde no tuvo demasiado participación. Luego, había pasado a Central Córdoba, donde, si bien no tuvo tanta continuidad en el equipo titular, formó parte y alternó en el equipo que fue campeón de la Copa Argentina en 2024.

