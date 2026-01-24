Mauricio Pellegrino explicó el triunfo de Lanús contra San Lorenzo: "Fuimos superiores en las dos áreas"

Mauricio Pellegrino destacó la contundencia de Lanús en la victoria sobre San Lorenzo.

El director técnico de Lanús, Mauricio Pellegrino, analizó en conferencia de prensa el importantísimo triunfo del Granate contra San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro por la primera fecha del Torneo Apertura, en el que valoró la contundencia de su equipo.

“Creo que obtuvimos un resultado favorable porque fuimos superiores en las dos áreas”, comenzó explicando el DT del Granate, que se impuso al Ciclón por 3-2 con goles de Rodrigo Castillo, Carlos Izquierdoz y Marcelino Moreno.

Si bien fue una gran victoria para Lanús, Mauricio Pellegrino aclaró: “Hay cosas que tenemos que ajustar, pero tuvimos situaciones para hacer algún gol más”.

“El rival tuvo embates fuertes. Empieza el segundo tiempo y recibimos un gol, pero el equipo se repuso y salió con autoridad. Me gustó más el arranque del segundo tiempo que el primero”, agregó el DT.

Por último, explicó cuál es la clave para el gran presente de Lanús. “Lo más importante de los futbolistas no es la suma de los jugadores, sino los jugadores que juegan bien en pos del equipo”, cerró Mauricio Pellegrino.

