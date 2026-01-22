Dos jugadores de Lanús salen a préstamo en busca de minutos

El DT de Lanús no contará con Alexis Segovia y Maxi González.
Lanús sigue activo en el actualmercado de pases que cierre el martes y en las últimas horas acordó la salida a préstamo de dos futbolistas del plantel profesional, quienes se despidieron de sus compañeros y no formarán parte del equipo de Mauricio Pellegrino durante este año.
Ellos son el extremo Alexis Segovia y el mediocampista Maximiliano González, ambos sin lugar en el conjunto granate con miras a la Liga Profesional del 2026. Los dos se marcharán a préstamo por 12 meses sin cargo y con una opción de compra.
Segovia, que formó parte del plantel en la última temporada y fue parte del equipo que se coronó campeón de la Copa Sudamericana, continuará su carrera en Central Córdoba de Santiago del Estero, club que ya conoce, mientras que Maxi González, tras su préstamo en Godoy Cruz, pasará a jugar en Deportivo Maldonado.
Esos buenos números le permitieron volver pronto a Lanús y en el último año tuvo bastante participación, ya que cerró el 2025 con 33 partidos y un gol ante Instituto. En total, sumó 1316 minutos en cancha.
Un nuevo año afuera de Lanús
Maxi González, que estuvo a préstamo en el descendido Godoy Cruz y adelantó su salida del club mendocino, tampoco formará parte del plantel granate en el 2026 y nuevamente saldrá a préstamo en busca de minutos.