El debut de Tomás Guidara con la camiseta de Lanús: que dijo sobre su estreno con la casaca Granate

Tomás Guidara tuvo un debut auspicioso con la camiseta de Lanús.
Lanús es el cuarto club en la carrera de Tomás Guidara.
Tomás Guidara hizo su estreno con la camiseta de Lanús en la victoria por 4 a 1 sobre Sarmiento La Banda por Copa Argentina. El lateral derecho llegó al Granate proveniente desde Huracán y apunta a ser uno de los refuerzos que pueda consolidarse en el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino.
El futbolista ya había disputado los amistosos de pretemporada y ahora disputó los 90 minutos en la goleada sobre los santiagueños en el estadio Ciudad de Caseros. Fue el primer jugador que debuta de manera oficial en la temporada 2026.
Para Guidara jugar en Lanús representa un gran desafío tras su buen desempeño en el conjunto de Parque Patricios. A propósito, el jugador de 29 años de edad, consideró que arrancar el año con un partido de eliminación directa "nos exige estar concetrados desde el principio". Y agregó: "Si bien es un partido de Copa Argentina, no hay que relajarse y hay que tomarlo con mucha seriedad.Lo hicimos muy bien, y por eso obtuvimos éste resultado".
Los desafíos que se propuso Tomás Guidara con la camiseta de Lanús
Tomás Guidara comenzó su carrera en Belgrano de Córdoba, donde realizó las divisiones inferiores y permaneció desde el 2017 hasta el 2019. Luego, pasó a Vélez desde el 2019 hasta el 2024. Con el Fortín se consagró en el título de Primera División en el 2024 en el equipo dirigido por Gustavo Quinteros y en el 2025 vistió la camiseta de Huracán.
Ahora le llegó la oportunidad de jugar en Lanús, el último campeón de la Copa Sudamericana. En ese marco, el defensor sostuvo: "El desafío que tenemos por delante para este equipo que es campeón es poder demostrar por qué lo fue".
Su rendimiento personal y los elogios a Lanús como club
Con respecto a su rendimiento personal en el debut, el lateral derecho analizó: "Estuvimos bien físicamente. Hicimos algunos amistosos, pero quería ver cómo estaba para jugar los 90 minutos completos. La verdad es que me sentí muy bien y mis compañeros me hicieron sentir bien también. Tengo que conocerlos más a ellos y saber mejor cómo se mueven. Hay jugadas y circulación de pases que salieron en éste partido que habla de la calidad de jugadores que hay".
Por último, Guidara elogió a sus compañeros y se mostró agradecido por la chance de jugar en un club como Lanús: "Siempre estoy en búsqueda del mejor nivel deportivo. Cuando te rodeas con un equipo que está en la misma sintonía, las cosas fluyen. Disfruto mucho de éste club y de los compañeros que tengo".