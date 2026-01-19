El debut de Tomás Guidara con la camiseta de Lanús: que dijo sobre su estreno con la casaca Granate

Tomás Guidara hizo su estreno con la camiseta de Lanús en la victoria por 4 a 1 sobre Sarmiento La Banda por Copa Argentina . El lateral derecho llegó al Granate proveniente desde Huracán y apunta a ser uno de los refuerzos que pueda consolidarse en el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino.

El futbolista ya había disputado los amistosos de pretemporada y ahora disputó los 90 minutos en la goleada sobre los santiagueños en el estadio Ciudad de Caseros. Fue el primer jugador que debuta de manera oficial en la temporada 2026.

A lo largo de la historia. Cómo le fue a Lanús en sus partidos iniciales por Copa Argentina

Para Guidara jugar en Lanús representa un gran desafío tras su buen desempeño en el conjunto de Parque Patricios. A propósito, el jugador de 29 años de edad, consideró que arrancar el año con un partido de eliminación directa "nos exige estar concetrados desde el principio". Y agregó: "Si bien es un partido de Copa Argentina, no hay que relajarse y hay que tomarlo con mucha seriedad. Lo hicimos muy bien, y por eso obtuvimos éste resultado".

Tomás Guidara comenzó su carrera en Belgrano de Córdoba, donde realizó las divisiones inferiores y permaneció desde el 2017 hasta el 2019. Luego, pasó a Vélez desde el 2019 hasta el 2024. Con el Fortín se consagró en el título de Primera División en el 2024 en el equipo dirigido por Gustavo Quinteros y en el 2025 vistió la camiseta de Huracán.

Ahora le llegó la oportunidad de jugar en Lanús, el último campeón de la Copa Sudamericana. En ese marco, el defensor sostuvo: "El desafío que tenemos por delante para este equipo que es campeón es poder demostrar por qué lo fue".

Su rendimiento personal y los elogios a Lanús como club

Con respecto a su rendimiento personal en el debut, el lateral derecho analizó: "Estuvimos bien físicamente. Hicimos algunos amistosos, pero quería ver cómo estaba para jugar los 90 minutos completos. La verdad es que me sentí muy bien y mis compañeros me hicieron sentir bien también. Tengo que conocerlos más a ellos y saber mejor cómo se mueven. Hay jugadas y circulación de pases que salieron en éste partido que habla de la calidad de jugadores que hay".

Por último, Guidara elogió a sus compañeros y se mostró agradecido por la chance de jugar en un club como Lanús: "Siempre estoy en búsqueda del mejor nivel deportivo. Cuando te rodeas con un equipo que está en la misma sintonía, las cosas fluyen. Disfruto mucho de éste club y de los compañeros que tengo".