¿Por qué Mauricio Pellegrino renovó sólo por un año en Lanús? "Dependemos de los resultados"

Lanús ya comienza a palpitar un 2026 con varias competencias por delante. El último campeón de la Copa Sudamericana hará su estreno este domingo desde las 21.15 ante Sarmiento de La Banda por Copa Argentina , en lo que será el primer partido oficial del año.

En ese marco, dialogó el entrenador Mauricio Pellegrino en conferencia de prensa. El director técnico planteó los objetivos del equipo, en un año que tendrá participaciones en Copa Libertadores, Recopa Sudamericana, Torneo Apertura y Clausura, además de la Copa Argentina mencionada.

En la Quemita. ¿Se preocupa Lanús? Una derrota y un empate en los amistosos ante Huracán

El entrenador del Granate ahora estará acompañado por José Turu Flores como ayudante de campo. Ambos se conocen de su pasado en Vélez y ahora juntos intentarán llevar a Lanús a lo más alto.

"Tanto los entrenadores como los jugadores tenemos que ganarnos el derecho de estar en los lugares. Al final, siempre dependemos de los resultados. Comienza una nueva etapa y todos tenemos que construir el presente a base de hacer bien las cosas", aseguró Pellegrino en lo que será su segundo año al frente del equipo.

Asimismo, consideró que en la pretemporada Lanús no tuvo "mayores problemas". Y agregó: "Raúl Loaiza solamente tuvo una molestia muscular, algo que es normal después de tanto tiempo de estar parado sin jugar. Hemos traído jugadores que nos pueden ayudar en las posiciones que creíamos necesarias para tratar de seguir siendo competitivos y poner a Lanús en la posición que corresponde".

En cuanto a los refuerzos, el Granate sumó a Tomás Guidara, Franco Petroli y Matías Sepúlveda. Tres futbolistas con experiencia para afrontar lo que se viene.

"Estamos con la ilusión de prepararnos lo mejor posible para afrontar el partido de Copa Argentina que tenemos el domingo. Es importante mantener la base del año pasado, pero tenemos que tratar de encontrar el mejor funcionamiento posible, ensamblar a todos los chicos nuevos que llegaron, e ir mejorando cada semana. Tenemos que llegar lo mejor posible para el inicio del torneo", concluyó Pellegrino.

pellegrino granate Pellegrino planteó nuevos objetivos para Lanús en el 2026.

La agenda de Lanús en el inicio del 2026

Lanús tendrá su primer partido oficial este domingo, por los 32avos de final de la Copa Argentina. El Granate debutará ante Sarmiento de La Banda a las 21.15, en el estadio Ciudad de Caseros, y buscará empezar con el pie derecho. En caso de triunfar, se medirá ante el ganador de Instituto-Atlanta, en 16avos.

Apenas cinco días después, Lanús tendrá su estreno en el Torneo Apertura. El Granate visitará el estadio Pedro Bidegain para jugar ante San Lorenzo, el viernes 23 a las 19, por la Zona A. La segunda jornada será de local ante Unión, el jueves 29 a las 19.15.

Por otro lado, para agarrar ritmo, el equipo de Mauricio Pellegrino disputó, durante estas últimas dos semanas, amistosos informales ante Defensa y Justicia, Huracán y Gimnasia.

Además, en febrero tendrá los compromisos ante Flamengo por la Recopa Sudamericana y aguarda por el sorteo de la Copa Libertadores para conocer a sus rivales en la fase de grupos.