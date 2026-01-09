Lanús calienta motores en el segundo amistoso ante Huracán en la recta final de la pretemporada

Lanús ya encara lo que será la recta final rumbo al inicio de la competencia oficial. El Granate disputará este sábado desde las 9 de la mañana un choque amistoso ante Huracán como visitante en el predio de La Quemita , donde Mauricio Pellegrino comenzará a ultimar detalles pensando en el comienzo de las competencias que deberá afrontar en el semestre.

Será el segundo juego amistoso de la pretemporada y el último antes de poner primera en el 2026, ya que el domingo 18 de enero Lanús debutará en la Copa Argentina en el estadio Ciudad de Caseros ante Sarmiento La Banda por los 32avos de final del certamen más federal del país.

Sorpresivo. Múñoz se entrenó con Lanús por la mañana y a la tarde fue presentado en Gimnasia de Mendoza

Cabe señalar que el Granate ya jugó su primer amistoso ante Defensa y Justicia en el predio de Bosques con sendos empates por 0 a 0 y 1 a 1 ante el conjunto de Florencio Varela.

Luego de la jornada amistosa, el plantel tendrá descanso el domingo para retomar los entrenamientos el lunes con el objetivo de preparar el duelo copero.

entrenamiento granate El Granate se entrena pensando en un exigente 2026.

Mercado de pases granate

Por otra parte, el mercado de pases sigue avanzando en el Granate. Con el único refuerzo confirmado, ya que Tomás Guidara se encuentra trabajando a las órdenes del cuerpo técnico, ahora se aguarda por el resto de las incorporaciones.

Con respecto a Matías Sepúlveda, el jugador ya se hizo la revisación médica en Chile bajo la supervisión de los médicos de la Universidad de Chile. Se espera su llegada a la Argentina y entre lunes y martes estaría firmando su nuevo vínculo con el Granate.

Asimismo, el arquero Franco Petroli ya se despidió de Godoy Cruz de Mendoza y llegará mañana al club para hacerse la revisación médica. De no mediar inconvenientes, también estaría sellando su nuevo contrato con Lanús entre lunes y martes de la próxima semana.

A su vez, está muy encaminada la llegada del defensor Mateo Mendía al Granate. El contrato con el defensor ya está arreglado y sólo resta que Boca termine dando el visto bueno para que se concrete el préstamo.

Por último, el defensor juvenil Áxel Balbuena continuará haciendo la pretemporada con el plantel de primera de Lanús, aunque varios equipos de Paraguay mostraron interés en contar con sus servicios (entre ellos Cerro Porteño y Libertad). Por ahora seguirá jugando en Lanús, pero se seguirán escuchando ofertas.

Lo que viene para Lanús en el comienzo del año

El Granate deberá afrontar varias competencias en un 2026 exigente. Tendrá por delante la Copa Argentina, Torneo Apertura, Recopa Sudamericana y Copa Libertadores.

El primer choque será el domingo 18 de enero desde las 21.15 ante Sarmiento La Banda de Santiago del Estero por la Copa Argentina en el estadio Ciudad de Caseros, luego debutará el viernes 23 de enero a las 17.45 por el Torneo Apertura ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro, por la segunda fecha recibirá a Unión de Santa Fe el jueves 29 de enero desde las 19.15 en La Fortaleza, la tercera jornada será el martes 3 de febrero desde las 21.15 ante Instituto de Córdoba como visitante, la cuarta fecha el lunes 9 de febrero desde las 19.15 recibirá a Talleres de Córdoba y la quinta jornada visitará a Independiente en Avellaneda el viernes 13 de febrero desde las 20 en el Libertadores de América.

Por otra parte, en el ámbito internacional el jueves 19 de febrero desde las 21.30 será anfitrión de Flamengo en el juego de ida por la Recopa Sudamericana en La Fortaleza, mientras que la revancha será una semana después el jueves 26 de febrero desde las 21.30 en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.