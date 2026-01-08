Nahuel Losada, el arquero de Lanús aparece en el radar de River: las negociaciones

Losada fue clave para la consagración de Lanús en la Copa Sudamericana.

El mundo Lanús amaneció convulsionado este jueves. Es que el rumor comenzó a sonar muy fuerte sobre un supuesto interés de River por Nahuel Losada , el arquero que fue figura en la obtención de la Copa Sudamericana y uno de los futbolistas trascendentales en la columna vertebral del equipo que dirige Mauricio Pellegrino.

Según informó el periodista César Luis Merlo, el uno de Lanús estaría en el radar del Millonario como posible reemplazo de Jeremías Ledesma , quien continuará su carrera en Rosario Central.

Sorpresivo. Múñoz se entrenó con Lanús por la mañana y a la tarde fue presentado en Gimnasia de Mendoza

De acuerdo a la información, el pedido expreso de Marcelo Gallardo por Nahuel Losada sería para buscar una alternativa de experiencia para competir por el puesto con Franco Armani. De todas maneras, desde la dirigencia de Lanús aclararon que, por el momento, no existen negociaciones formales por el pase del futbolista con pasado en Belgrano de Córdoba.

El arquero de 32 años de edad atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Viene de ser una de las grandes figuras de Lanús en la obtención de la Copa Sudamericana, donde fue decisivo en la final ante Atlético Mineiro , al destacarse en la definición por penales.

Ese rendimiento lo posicionó en la órbita de varios clubes grandes del país. En la última temporada, el arquero disputó 49 partidos oficiales, recibió 31 goles y logró mantener la valla invicta en 24 encuentros, números que reflejan su regularidad y solidez bajo los tres palos.

La cláusula de rescisión de Nahuel Losada asciende a 5 millones de dólares, una cifra que River debería evaluar si decide avanzar.

Nahuel Losada en el top 3 de arqueros con más vallas invictas a nivel mundial

El nivel de Nahuel Losada en el 2025 fue superlativo. Figura en Lanús, clave durante el año, ocupó el tercer puesto entre los argentinos con más vallas invictas a nivel mundial en el último año, con 24 partidos sin recibir goles sobre 49 disputados.

Losada se ubicó por detrás de Agustín Rossi, en Lanús hoy en Flamengo, con 35 juegos con el arco en cero, y Lucas Bruera (ex Aldosivi, actualmente en Carabobo de Venezuela), con 26, y por encima de nombres propios como Franco Armani y Emiliano Martínez.

En el plano de las estadísticas, en 2025 el ex Belgrano logró los mejores números en lo que va de su carrera: fue el año que más partidos jugó (49), que menos goles recibió (31), y con más vallas invictas (24), teniendo en cuenta las temporadas que disputó 20 o más partidos. Además, coronó su primer título como futbolista profesional con la obtención de la Copa Sudamericana.