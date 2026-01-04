domingo 04 de enero de 2026
4 de enero de 2026
Sorpresivo.

Ezequiel Múñoz se entrenó con Lanús por la mañana y a la tarde fue presentado en Gimnasia de Mendoza

Ezequiel Múñoz arregló en cuestión de horas su salida de Lanús y su llegada a Gimnasia de Mendoza, recientemente ascendido a la Liga Profesional.

Se confirmó, sorpresivamente, una nueva salida en Lanús: por la mañana se entrenó con el plantel y por la tarde fue presentado en Gimnasia de Mendoza. El defensor Ezequiel Múñoz se va del Granate para jugar en uno de los ascendidos a la Liga Profesional.

Todos en el mundo Lanús se sorprendieron, dado que la noticia se conoció por una publicación del equipo mendocino mientras los granates celebraban los 111 años en el sector de piletas de la institución, en un brindis organizado por el club.

Nicolás Russo habló de la continuidad de Marcelino Moreno en Lanús.
Mercado de pases.

La llamativa frase de Russo sobre Marcelino Moreno: ¿el 10 se puede ir de Lanús?
Lanús regresó a los entrenamientos en Cabrero y Guidi.
Pone primera.

Todo lo que hay que saber del regreso de Lanús a los entrenamientos

Ezequiel Múñoz se marcha campeón de la Copa Sudamericana con Lanús, aunque sin tener una gran cantidad de minutos en cancha. Incluso, cuando se lesionó Ronaldo de Jesús, titular indiscutido hasta ese momento, el lugar lo ocupó José María Canale, resistido hasta ese entonces.

Lanús, cerca de cerrar su segundo refuerzo

El Granate ya abrochó al lateral derecho Tomás Guidara, que peleará el puesto con Gonzalo Pérez. Sin embargo, no se termina allí el mercado de pases de Lanús, dado que, como anunció Nicolás Russo en las últimas horas, está cerca de cerrar la llegada de Matías Sepúlveda, mediocampista zurdo que también puede jugar de lateral, que enfrentó a los de Mauricio Pellegrino con la Universidad de Chile en las semifinales de la Copa Sudamericana.

