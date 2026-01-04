Ezequiel Múñoz se entrenó con Lanús por la mañana y a la tarde fue presentado en Gimnasia de Mendoza.

Se confirmó, sorpresivamente, una nueva salida en Lanús: por la mañana se entrenó con el plantel y por la tarde fue presentado en Gimnasia de Mendoza. El defensor Ezequiel Múñoz se va del Granate para jugar en uno de los ascendidos a la Liga Profesional.

Todos en el mundo Lanús se sorprendieron, dado que la noticia se conoció por una publicación del equipo mendocino mientras los granates celebraban los 111 años en el sector de piletas de la institución, en un brindis organizado por el club.

Ezequiel Múñoz se marcha campeón de la Copa Sudamericana con Lanús, aunque sin tener una gran cantidad de minutos en cancha. Incluso, cuando se lesionó Ronaldo de Jesús, titular indiscutido hasta ese momento, el lugar lo ocupó José María Canale, resistido hasta ese entonces.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GimnasiaMendoza/status/2007574015653683543&partner=&hide_thread=false



#IncoporaciónEzequiel Matías Muñoz es nuevo jugador de Gimnasia.



El defensor central de 35 años llega de Lanús. Surgió de Boca y también jugó en Sampdoria, Palermo, Génova (Italia), Leganés (España), Independiente y Estud´tes LP. pic.twitter.com/2JG8TEfpUm — Gimnasia y Esgrima Mza 8♥ (@GimnasiaMendoza) January 3, 2026 Lanús, cerca de cerrar su segundo refuerzo El Granate ya abrochó al lateral derecho Tomás Guidara, que peleará el puesto con Gonzalo Pérez. Sin embargo, no se termina allí el mercado de pases de Lanús, dado que, como anunció Nicolás Russo en las últimas horas, está cerca de cerrar la llegada de Matías Sepúlveda, mediocampista zurdo que también puede jugar de lateral, que enfrentó a los de Mauricio Pellegrino con la Universidad de Chile en las semifinales de la Copa Sudamericana.

Compartí esta nota en redes sociales:







