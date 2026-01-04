Nicolás Russo aclaró qué chances tiene Matías Sepúlveda de llegar a Lanús

El exigente calendario que deberá afrontar Lanús en este 2026 pone a la dirigencia del Granate encabezada por el presidente Nicolás Russo en la necesidad de salir a buscar refuerzos en el mercado de pases . Ya cerró con Tomás Guidara, el próximo objetivo es el chileno Matías Sepúlveda.

Sin embargo, un detalle importante en la relación Sepúlveda-Universidad de Chile podría dilatar la negociación que el club de Cabrero y Guidi lleve adelante con sus pares de la dirigencia Azul.

El mediocampista de 26 años tiene contrato vigente con la U de Chile hasta fines de 2026, lo que le otorga al club trasandino una posición favorable en las conversaciones, obligando a Lanús a presentar una oferta que satisfaga a todas las partes involucradas.

Eso no sería un impedimento para el Granate, que está dispuesto a quedarse con los servicios del oriundo de Santiago. “Seguramente la semana que viene vamos a tratar de avanzar por él, es un jugador importante”, aseguró Russo en diálogo con Radio La red.

Tanto el dirigente, como el entrenador Mauricio Pellegrino respaldan la decisión de contratar a Matías Sepúlveda. “La intención es traerlo. Es un jugador que nos interesa a nosotros y al cuerpo técnico. Hay que ver si nos ponemos de acuerdo con el club y con el jugador”, analizó el máximo directivo de Lanús.

Matías Sepúlveda

Hay que recordar que el “Tucu”, apodo del futbolista, en julio casi fue vendido al Vitória por casi US$2.8 millones, operación que no se concretó porque el club brasilero solo pretendía abonar en cuotas.

A pesar de que Universidad de Chile tiene la intención de retener al futbolista, Lanús cuenta con la chance de pagar la cláusula. Por eso, no serán sencillas las negociaciones, aunque para el Granate es un jugador que le puede brindar varias alternativas, ya que puede desempeñarse como volante o carrilero izquierdo.

Fechas confirmadas para los debuts de Lanús

La temporada de Lanús se abrirá el domingo 18 de enero, cuando por la Copa Argentina enfrente a Sarmiento de La Banda, de Santiago del Estero, con estadio y horario a confirmar.

En tanto, por el Torneo Apertura, hará su estreno visitando a San Lorenzo, el viernes 23 de enero a las 18.30 -resta confirmación-.

Y, por ser el campeón de la Copa Sudamericana, chocará con Flamengo, de Brasil, campeón de la Copa Libertadores, por la Recopa Sudamericana: el 19 de febrero en el estadio Néstor Díaz Pérez, mientras que la revancha será el 26 del mismo mes en el mítico Maracaná de Río de Janeiro.