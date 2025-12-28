El Turu Flores se suma al cuerpo técnico de Mauricio Pellegrino en Lanús.

Mauricio Pellegrino tiene nuevo integrante en su cuerpo técnico en Lanús: se trata de José El Turu Flores, ex delantero de Vélez, ex compañero del entrenador (ambos ganaron la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental, en el año 1994).

La llegada del Turu Flores se da luego de la salida de Xavier Tamarit, que continuará su carrera en Estados Unidos. Con la nueva incorporación al cuerpo técnico, Pellegrino comienza a concentrarse en lo que será la pretemporada y los amistosos previos al debut por Copa Argentina, pactado para el 18 de enero, contra Sarmiento de la Banda.

El Turu Flores fue ayudante de campo de Ricardo Gareca, tuvo un paso por Defensa y Justicia y su último trabajo fue en Las Palmas, de España, como scouting.

El mercado de pases de Lanús Nicolás Russo habló en las últimas horas y aclaró que, en caso de no vender a nadie, con "Tomas Guidara ya estaría completo el plantel". En ese sentido, explicó que "todos los jugadores son vendibles", pero remarcó: "Necesitamos vender, pero no estamos desesperados. Si llega una oferta, la vamos a analizar".

