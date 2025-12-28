domingo 28 de diciembre de 2025
Escribinos
28 de diciembre de 2025
Cambios.

El Turu Flores se suma al cuerpo técnico de Mauricio Pellegrino en Lanús

El Turu Flores, campeón del mundo de América y del mundo junto a Mauricio Pellegrino en Vélez, se sumará al cuerpo técnico en Lanús.

El Turu Flores se suma al cuerpo técnico de Mauricio Pellegrino en Lanús.&nbsp;

El Turu Flores se suma al cuerpo técnico de Mauricio Pellegrino en Lanús. 

Mauricio Pellegrino tiene nuevo integrante en su cuerpo técnico en Lanús: se trata de José El Turu Flores, ex delantero de Vélez, ex compañero del entrenador (ambos ganaron la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental, en el año 1994).

La llegada del Turu Flores se da luego de la salida de Xavier Tamarit, que continuará su carrera en Estados Unidos. Con la nueva incorporación al cuerpo técnico, Pellegrino comienza a concentrarse en lo que será la pretemporada y los amistosos previos al debut por Copa Argentina, pactado para el 18 de enero, contra Sarmiento de la Banda.

Lee además
Un futbolista con pasado en Atlético Rafaela en el radar de Lanús.
¿Pica en punta?

Quién es el apuntado por Lanús para ser el segundo refuerzo del 2026
El presidente de Lanús tiene en claro los pasos a dar.
Contundente.

Nicolás Russo, tajante sobre el mercado de pases de Lanús

El Turu Flores fue ayudante de campo de Ricardo Gareca, tuvo un paso por Defensa y Justicia y su último trabajo fue en Las Palmas, de España, como scouting.

El mercado de pases de Lanús

Nicolás Russo habló en las últimas horas y aclaró que, en caso de no vender a nadie, con "Tomas Guidara ya estaría completo el plantel". En ese sentido, explicó que "todos los jugadores son vendibles", pero remarcó: "Necesitamos vender, pero no estamos desesperados. Si llega una oferta, la vamos a analizar".

Temas
Seguí leyendo

Quién es el apuntado por Lanús para ser el segundo refuerzo del 2026

Nicolás Russo, tajante sobre el mercado de pases de Lanús

Lanús, entre los 10 mejores clubes de Sudamérica en el 2025

Franco Orozco vuelve a Lanús: el motivo de su salida de Newell's

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Nicolás Russo habló de la continuidad de Marcelino Moreno en Lanús.
Mercado de pases.

La llamativa frase de Russo sobre Marcelino Moreno: ¿el 10 se puede ir de Lanús?

Las más leídas

Te Puede Interesar

Willy Banks, el controversial influencer norteamericano, dijo que es hinchas de Banfield.
Inesperado.

Banfield suma un nuevo hincha internacional: el controversial William Banks