Brown de Adrogué y Talleres de Escalada frente a una Primera B con nuevo formato

Una nueva temporada de Primera B comenzará a partir del 7 de febrero, en la que Brown de Adrogué y Talleres de Remedios de Escalada tendrán como objetivo el ascenso a la Primera Nacional. Pero, para eso, el Tricolor y el Albirrojo , deberán sortear el nuevo formato de campeonato.

A diferencia de la temporada pasada, la 2026 no estará dividida en Torneos Apertura y Clausura. Si bien los 22 equipos se enfrentarán a partidos de ida y vuelta, el primer ascenso quedará para quién ocupe el 1º lugar de la tabla general y el 2º se conocerá a través del Torneo Reducido.

Ilusión Tricolor. Brown de Adrogué presentó a su primer refuerzo para el inicio del torneo de la Primera B

El equipo que sume la mayor cantidad de puntos será el campeón y jugará la Primera Nacional 2027. Los equipos clasificados del 2º al 9º lugar disputarán el segundo ascenso, faltando la conformación de la AFA de qué manera se jugarán las llaves de cada una de las instancias definitorias. En cuánto a los descensos a la Primera C, serán para los dos peores de la temporada, como ocurrió con Fénix y Sacachispas.

Es decir, Brown de Adrogué y Talleres de Remedios de Escalada tendrán un camino similar al que tuvieron en 2025 Ferro Carril Midland y Acassuso. El Funebrero ganó el Apertura y Clausura, por lo que automáticamente ascendió, mientras que el Quemero se llevó el Reducido ante Deportivo Armenio. Distinto hubiese sido este último si los ganadores de ambos torneos hubieran sido distintos equipos, ya que se acortaban los clasificados.

Para el Tricolor será su segunda temporada consecutiva en la Primera B desde su descenso en 2024; mientras que el Albirrojo regresa luego de su última participación en 2023, cuando se proclamó campeón ante San Miguel.

Los nuevos de la Primera B 2026

Al equipo de Remedios de Escalada lo acompañarán los descendidos Arsenal, que no lo hace desde la temporada 1991/92 y Defensores Unidos de Zárate, que vuelve tras su ascenso en 2022; Deportivo Camioneros, en su primera participación como campeón de la Primera C y Atlético Ituzaingó -finalista por el primer ascenso-, de última aparición en 2023, como ganador del Torneo Reducido ante Sportivo Barracas.

Talleres y Brown se enfrentaron por última vez en 2024. Primero en el estadio Pablo Comelli, con victoria del Albirrojo por 2-0, con goles de Tomás Asprea y Fernando Duré; y luego en el estadio Lorenzo Arandilla, empatando sin goles.

Brown de Adrogué y Talleres van por la Copa Argentina 2027

Además de ir en la búsqueda de un lugar en la máxima categoría del ascenso, los equipos dirigidos por Pablo Nieva y Lucas Licht intentarán clasificar a la Copa Argentina 2027, que le tiene reservado cinco cupos a la Primera B.

De acuerdo a los cupos disponibles, los mismos serán para el campeón de la temporada 2026, el ganador del segundo ascenso, y los tres primeros equipos de la tabla final de posiciones exceptuando a los antes mencionados.