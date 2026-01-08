Desde la Liga Profesional arribó un defensor a Brown de Adrogué

Llegó el quinto refuerzo para Brown de Adrogué con vistas al comienzo de la temporada 2026 del Torneo de Primera B. Se trata de Lucas Irusta , defensor que quedó libre de Lanús y se sumó al plantel Tricolor que dirige el flamante entrenador Pablo Nieva.

“Hola Sicario”, fue la bienvenida que le brindó el club al marcador central derecho oriundo de Berazategui, que este jueves cumplió 23 años, y también puede desempeñarse como lateral. Realizó el proceso de inferiores en el Granate y firmó contrato con Brown de Adrogué hasta diciembre de 2027.

Un histórico del Tricolor. Matías Sproat, uno de los últimos ídolos de Brown de Adrogué, renovó su contrato

Irusta arribó a Lanús en 2021 y en la Copa Proyección 2025 disputó 38 partidos (20 en el Apertura y 18 en el Clausura), con dos goles, uno en cada torneo. Tiene otras dos participaciones más en Reserva y debutó en la Liga Profesional de la mano de Ricardo Zielinski el 27 de octubre de 2024, en la derrota por 2-0 frente a Atlético Tucumán, como visitante, siendo reemplazado por Juan José Cáceres.

Brown de Adrogué , que alista su preparación en el estadio Lorenzo Arandilla , suma su segundo defensor en este mercado de pases, tras el arribo de Dante Cardozo (central/lateral izquierdo). Además contrató a Juan Ignacio Silva (volante central), Lucas Galván (volante ofensivo) y Bruno Báez (delantero).

Con pasado en Lanús y en el Tricolor

En las últimas temporadas, fueron varios los jugadores de la cantera de Lanús que tuvieron pasos por el elenco de Adrogué en la Primera Nacional. Desde Rodrigo Acosta –ex técnico de la Reserva Granate-, pasando por Enzo Ortiz -River Plate, de Paraguay-, Emir Faccioli -Vinotinto, de Ecuador-, Joel Martínez -Argentino de Quilmes-, Máximo Heredia y Lucio Castillo -desvinculado en diciembre con un año más de contrato, continúa en Colegiales-, entre otros.

Respecto de la temporada pasada, las bajas por el momento son las de Ayrton Sánchez -de último paso por General Caballero, de Paraguay-, Ignacio Liporace, Agustín Minicelli (Deportivo Merlo), Lautaro Lovazzano (Portuguesa, de Venezuela), Jonatahn Cañete, Brandon López (pasó a préstamo a All Boys) y Lucio Castillo. En cuanto a renovaciones, el club solo anunció las del arquero Sebastián Giovini y el experimentado mediocampista Matías Sproat.