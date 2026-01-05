Patricio Romero, otro histórico que deja Talleres de Escalada para la próxima Primera B

Patricio Romero no formará parte del plantel de Talleres de Remedios de Escalada para la temporada 2026 de la Primera Nacional. Este domingo, el club comunicó a través de sus redes sociales la salida del marcador lateral izquierdo del conjunto Albirrojo y uno de los héroes del ascenso de 2023 a la Primera Nacional.

Talleres afronta una fuerte reestructuración del plantel ahora conducido por Lucas Licht -luego de la renuncia de Jorge Vivaldo - después del descenso a la tercera categoría del fútbol argentino.

Baluartes de aquél hito conseguido en cancha de San Miguel no continuarán en Remedios de Escalada, por lo tanto, Patricio Romero se suma a otros dos históricos como el arquero Damián Tello y el mediocampista Norberto Palmieri. Al defensor se le venció el contrato en diciembre y el mismo no le fue renovado. Los tres ya tienen reservado un lugar en la historia de Talleres y sus hinchas.

“Pato” Romero llegó a Talleres el 18 de junio de 2019, luego de haber debutado en Temperley y pasado posteriormente por Juventud Unida de Gualeguaychú y Estudiantes de Buenos Aires.

Romero Talleres de Escalada Romero deja una marca imborrable en Talleres.

En la temporada 2025 de la Primera Nacional, Romero llegó a los 150 partidos con la camiseta Albirroja en la derrota con Gimnasia y Esgrima de Jujuy, por la 3º fecha. A la siguiente, en el triunfo ante Agropecuario Argentino de Carlos Casares, fue reconocido por el club. En total fueron 177 presencias con el manto rojo y blanco.

Patricio Romero, de 32 años, cierra un capítulo importante en su carrera deportiva. Fueron seis años y medio en Talleres de Remedios de Escalada para ahora ir en la búsqueda de otros desafíos.

Talleres se muda de Escalada

Talleres arrancará este lunes su preparación más exigente de la pretemporada en el Complejo “Gabriel Calderón”, de la ciudad de Mariano Acosta, partido de Merlo, por espacio de una semana.

Su debut en el Torneo de Primera B, pactado para el primer fin de semana de febrero, será frente a Defensores Unidos de Zárate, equipo dirigido por Martín Rolón, el DT con el que Talleres fue campeón en 2023. Su presentación como local será con Argentino de Quilmes.