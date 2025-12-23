Talleres de Escalada se quedó sin DT: renunció Jorge Vivaldo

Una inesperada noticia sacudió este martes la tranquilidad en Talleres de Escalada y complicó los planes con miras a la próxima temporada de la Primera B , tras el anuncio de que Jorge Vivaldo no continuará como entrenador del primer equipo a una semana de iniciar la pretemporada.

A través de sus redes sociales, Talleres informó que el entrenador decidió dar por finalizado el contrato a pesar de tener contrato vigente con la institución hasta el año que viene. De esta manera, el Tallarín se quedó sin DT a días de retomar los entrenamientos para iniciar la preparación con miras a la temporada 2026.

“Con contrato vigente con el club, (Jorge Vivaldo) comunicó su decisión en el día de hoy, al aceptar una propuesta del exterior”, informó el club en un comunicado publicado en sus redes sociales.

La salida de Vivaldo complicó los planes del Talleres en esta preparación, ya que tenía planificado toda la pretemporada y además había sumado los primeros refuerzos del mercado de pases , entre los que se encuentran Axel Arce, Rodrigo Vélez y Lautaro Johnson.

Tras esta comunicación, y en medio de este panorama, la dirigencia de Talleres de Escalada no quiere perder tiempo y ya trabaja en la búsqueda de un nuevo entrenador para que asuma el 2 de enero, día elegido por el club para iniciar la pretemporada.

Los números de Jorge Vivaldo en Talleres de Escalada

El entrenador arribó al Tallarín en la recta final de la última temporada de la Primera Nacional, con la difícil misión de salvarlo del descenso en medio de una seguidilla de varios partidos sin ganar.

Vivaldo confía en su equipo. Jorge Vivaldo dirigió 18 partidos en Talleres de Escalada.

Desde su llegada, el equipo levantó y obtuvo buenos resultados, pero no le alcanzó para evitar el descenso. La floja campaña que realizó hasta la fecha 23, con apenas ocho puntos (un triunfo y cinco empates) sobre 69 puntos, fue determinante y lo condenó más allá de los números que logró Vivaldo en las últimas fechas.

El experimentado entrenador dejó el club con un saldo de cinco victorias, dos empates y 11 derrotas sobre un total de 18 partidos disputados, con una efectividad del 31,4% de los puntos en juego.