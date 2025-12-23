martes 23 de diciembre de 2025
Escribinos
23 de diciembre de 2025
Inesperado.

Talleres de Escalada se quedó sin DT: renunció Jorge Vivaldo

El entrenador cerró su ciclo en el Tallarín a una semana del inicio de la pretemporada para la próxima Primera B y en medio del mercado de pases.

Jorge Vivaldo renunció y no sigue en Talleres de Escalada.

Jorge Vivaldo renunció y no sigue en Talleres de Escalada.

club Talleres de Escalada.

Una inesperada noticia sacudió este martes la tranquilidad en Talleres de Escalada y complicó los planes con miras a la próxima temporada de la Primera B, tras el anuncio de que Jorge Vivaldo no continuará como entrenador del primer equipo a una semana de iniciar la pretemporada.

A través de sus redes sociales, Talleres informó que el entrenador decidió dar por finalizado el contrato a pesar de tener contrato vigente con la institución hasta el año que viene. De esta manera, el Tallarín se quedó sin DT a días de retomar los entrenamientos para iniciar la preparación con miras a la temporada 2026.

Lee además
Johnson llega a Talleres de Escalada, tras jugar en San Telmo. video
No pierde el tiempo.

Talleres de Escalda sumó un nuevo refuerzo para la Primera B
Rodrigo Vélez, experiencia para el mediocampo de Talleres.
Mediocampistas.

Talleres abrió el mercado de pases y anunció dos refuerzos

“Con contrato vigente con el club, (Jorge Vivaldo) comunicó su decisión en el día de hoy, al aceptar una propuesta del exterior”, informó el club en un comunicado publicado en sus redes sociales.

La salida de Vivaldo complicó los planes del Talleres en esta preparación, ya que tenía planificado toda la pretemporada y además había sumado los primeros refuerzos del mercado de pases, entre los que se encuentran Axel Arce, Rodrigo Vélez y Lautaro Johnson.

Tras esta comunicación, y en medio de este panorama, la dirigencia de Talleres de Escalada no quiere perder tiempo y ya trabaja en la búsqueda de un nuevo entrenador para que asuma el 2 de enero, día elegido por el club para iniciar la pretemporada.

Los números de Jorge Vivaldo en Talleres de Escalada

El entrenador arribó al Tallarín en la recta final de la última temporada de la Primera Nacional, con la difícil misión de salvarlo del descenso en medio de una seguidilla de varios partidos sin ganar.

Vivaldo confía en su equipo.
Jorge Vivaldo dirigió 18 partidos en Talleres de Escalada.

Jorge Vivaldo dirigió 18 partidos en Talleres de Escalada.

Desde su llegada, el equipo levantó y obtuvo buenos resultados, pero no le alcanzó para evitar el descenso. La floja campaña que realizó hasta la fecha 23, con apenas ocho puntos (un triunfo y cinco empates) sobre 69 puntos, fue determinante y lo condenó más allá de los números que logró Vivaldo en las últimas fechas.

El experimentado entrenador dejó el club con un saldo de cinco victorias, dos empates y 11 derrotas sobre un total de 18 partidos disputados, con una efectividad del 31,4% de los puntos en juego.

Temas
Seguí leyendo

Talleres de Escalda sumó un nuevo refuerzo para la Primera B

Talleres abrió el mercado de pases y anunció dos refuerzos

Talleres de Escalada abrochó dos futbolistas para la Primera B

Talleres licenció al plantel y confirmó dónde hará la pretemporada

Dejá tu comentario

Las más leídas

Te Puede Interesar

Los vecinos le reclamarán a Edesur por los persisentes cortes de luz y baja tensión en las viviendas.
Este sábado.

Vecinos de Canning y San Vicente marchan contra Edesur por los reiterados cortes de luz