Talleres de Escalda sumó un nuevo refuerzo para la Primera B

Talleres de Escalada quiere dejar rápidamente en el olvido el reciente descenso a la tercera categoría y ya trabaja enfocado en lo que será la próxima temporada de la Primera B , con la ilusión de lograr un pronto regreso a la Primera Nacional.

El equipo de Remedios de Escalada , que el miércoles anunció la llegada de sus primeros dos refuerzos, sigue activo en el mercado de pases y en las últimas horas oficializó la contratación de Lautaro Johnson , defensor proveniente de San Telmo .

Johnson tiene 24 años, se desempeña como lateral derecho y arriba al Tallarín luego de sumar siete partidos en el Candombero en la última temporada de la Primera Nacional, de los cuales en seis fue titular. También tuvo un paso por Almirante Brown en 2023, pero no tuvo mucha participación en el equipo.

Hasta el momento, con la reciente contratación del defensor de San Telmo, Talleres suma tres incorporaciones en este mercado de pases, más algunas renovaciones importantes como la Leonel Barrios , que es un goleador de renombre para la divisional.

Talleres de Escalada, con todo definido para la pretemporada

El plantel profesional del Tallarín realizó este lunes el último entrenamiento del 2025 e inició el periodo de vacaciones, quedando licenciado hasta enero.

De acuerdo a lo informado oficialmente por el club, los futbolistas retomarán los entrenamientos el sábado 3 de enero y desde el lunes 5 se trasladarán al complejo de Gabriel Calderón, en Mariano Acosta, donde estarán una semana y realizarán la parte más fuerte de la pretemporada.

La idea de club, como del cuerpo técnico de Jorge Vivaldo, es arrancar la preparación con el plantel conformado en su mayoría y por eso las últimas dos semanas del año serán muy importante para cerrar varias contrataciones.