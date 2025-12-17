Talleres abrió el mercado de pases con sus primeros dos refuerzos

Rodrigo Vélez, experiencia para el mediocampo de Talleres.
El hincha de Talleres esperaba ansioso por los refuerzos. Y este miércoles el club de Remedios de Escalada anunció los dos primeros nombres de este mercado de pases para el nuevo proyecto futbolístico: los volantes Axel Arce y Rodrigo Vélez se suman al Albirrojo para comenzar la pretemporada los primeros días de enero con vistas a la participación en el Torneo de Primera B 2026.
Bajas y renovaciones era lo que único que se venía anunciando. Sin embargo, las buenas noticias comienzan a llegar a Timote y Castro para rearmar un plantel que mantuvo cierta base de la temporada pasada y quiere ser protagonista en busca del ascenso en una próxima temporada que será muy competitiva.
Axel Arce (27 años), oriundo de Villa Zagala, es mediocampista ofensivo. Luego de jugar un partido por Copa Chile para Rangers de Talca (2019) recaló en Los Andes (temporada 2019/20), para luego volver del otro lado de la Cordillera y representar a Deportes Valdivia. Además registra pasos por Colegiales (2017/19), Acassuso (2022/23) y Lugano (2025, 12 partidos, un gol).
Rodrigo Vélez (34 años), oriundo de Canning, es otro volante, pero con mayor recorrido y que le puede aportar mucha experiencia a Talleres. Inició su carrera futbolística en Tristán Suárez, y luego su camino continuó por Almirante Brown, Chaco For Ever y Defensores Unidos de Zárate.
Panorama del plantel de Talleres
El delantero Leonel Barrios y el volante Sebastián Gallardo renovaron contrato por un año más. Lo mismos había ocurrido con el arquero Agustín Galván. Además firmaron los juveniles Santino Maldonado, lateral/volante derecho; Román Lucena, volante izquierdo y Sebastián Álvarez, mediocampista ofensivo.
Embed
Quiénes ya no forman parte del plantel profesional de Talleres son los históricos Damián Tello y Norberto Palmieri (héroes del ascenso 2023), Gabriel Rocha, Camilo Viganoni, Damián Batallini, David Achucarro, Mariano Del Col, Federico López, Rodrigo Díaz, Gabriel Altamirano y Franco Pulicastro. A mitad de año se había prescindido de los servicios de Enzo Tamborelli, Sergio Modón, Matías Domínguez, Diego Nakache y Ricardo Dichiara.
El entrenador Jorge Vivaldo se reencontrará con el plantel el sábado 3 de enero y dos días después trabajarán en el Complejo “Gabriel Calderón”, de la ciudad de Mariano Acosta, partido de Merlo, por espacio de una semana.