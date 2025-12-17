Talleres abrió el mercado de pases con sus primeros dos refuerzos

El hincha de Talleres esperaba ansioso por los refuerzos. Y este miércoles el club de Remedios de Escalada anunció los dos primeros nombres de este mercado de pases para el nuevo proyecto futbolístico: los volantes Axel Arce y Rodrigo Vélez se suman al Albirrojo para comenzar la pretemporada los primeros días de enero con vistas a la participación en el Torneo de Primera B 2026.

Bajas y renovaciones era lo que único que se venía anunciando. Sin embargo, las buenas noticias comienzan a llegar a Timote y Castro para rearmar un plantel que mantuvo cierta base de la temporada pasada y quiere ser protagonista en busca del ascenso en una próxima temporada que será muy competitiva.

Axel Arce (27 años), oriundo de Villa Zagala, es mediocampista ofensivo . Luego de jugar un partido por Copa Chile para Rangers de Talca (2019) recaló en Los Andes (temporada 2019/20), para luego volver del otro lado de la Cordillera y representar a Deportes Valdivia. Además registra pasos por Colegiales (2017/19), Acassuso (2022/23) y Lugano (2025, 12 partidos, un gol).

Rodrigo Vélez (34 años), oriundo de Canning, es otro volante, pero con mayor recorrido y que le puede aportar mucha experiencia a Talleres . Inició su carrera futbolística en Tristán Suárez, y luego su camino continuó por Almirante Brown, Chaco For Ever y Defensores Unidos de Zárate.

Panorama del plantel de Talleres

El delantero Leonel Barrios y el volante Sebastián Gallardo renovaron contrato por un año más. Lo mismos había ocurrido con el arquero Agustín Galván. Además firmaron los juveniles Santino Maldonado, lateral/volante derecho; Román Lucena, volante izquierdo y Sebastián Álvarez, mediocampista ofensivo.

Quiénes ya no forman parte del plantel profesional de Talleres son los históricos Damián Tello y Norberto Palmieri (héroes del ascenso 2023), Gabriel Rocha, Camilo Viganoni, Damián Batallini, David Achucarro, Mariano Del Col, Federico López, Rodrigo Díaz, Gabriel Altamirano y Franco Pulicastro. A mitad de año se había prescindido de los servicios de Enzo Tamborelli, Sergio Modón, Matías Domínguez, Diego Nakache y Ricardo Dichiara.

El entrenador Jorge Vivaldo se reencontrará con el plantel el sábado 3 de enero y dos días después trabajarán en el Complejo “Gabriel Calderón”, de la ciudad de Mariano Acosta, partido de Merlo, por espacio de una semana.