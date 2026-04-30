jueves 30 de abril de 2026
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30 de abril de 2026
Giro inesperado.

Gran Hermano expulsó a Sol Abraham y Cinzia Francischiello regresó con un Golden Ticket

Santiago del Moro anunció cambios drásticos. Sol Abraham abandonó la casa por decisión de la producción y volvió para sorpresa de todos Cinzia Francischiello.

Sol dejó Gran Hermano y regresó Cinzia.&nbsp;

Sol dejó Gran Hermano y regresó Cinzia. 

Antes de que Gran Hermano haga públicasu decisión, Santiago del Moro explicó que una participante “fue una y otra vez al confesionario” a pedir irse de la casa hasta que la situación se tornó inadmisible.

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“Hay una persona que insistentemente viene manifestando su decisión de abandonar la casa. Voy a compartir lo que pienso sobre esta situación: considero que se trata de una deshonra al juego, los compañeros y las posibilidades que brindé desde el momento en el que les abrí las puertas. Por eso me cuesta entender esa actitud que no le hace honor al juego”, expresó Gran Hermano.

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Cinzia volvió a Gran Hermano.

Cinzia volvió a Gran Hermano.

La vuelta de Cinzia Francischiello a Gran Hermano

Sol Abraham explicó que su decisión se basa en su hija, les pidió a todos que no confíen en Emanuel Di Gioia, lo criticó por sus comentarios sobre Daniela De Lucía y al mismo instante en el que se fue por la puerta giratoria, en el otro panel apareció Cinzia Francischiello.

“Gracias a la gente que me votó”, expresó la venezonala apenas entró y, por lo tanto, comenzando a jugar de nuevo en la casa de Gran Hermano 2026.

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