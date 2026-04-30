Gran Hermano expulsó a Sol Abraham y Cinzia Francischiello regresó con un Golden Ticket

Gran Hermano sorprendió a todos al tomar la determinación de expulsar a Sol Abraham y decidió otorgarle un Golden Ticket a Cinzia Francischiello para que regrese a la casa de la Generación Dorada, generando un enorme revuelo en el certamen de Telefe y en el público.

Antes de que Gran Hermano haga públicasu decisión, Santiago del Moro explicó que una participante “fue una y otra vez al confesionario” a pedir irse de la casa hasta que la situación se tornó inadmisible.

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“Hay una persona que insistentemente viene manifestando su decisión de abandonar la casa. Voy a compartir lo que pienso sobre esta situación: considero que se trata de una deshonra al juego, los compañeros y las posibilidades que brindé desde el momento en el que les abrí las puertas. Por eso me cuesta entender esa actitud que no le hace honor al juego”, expresó Gran Hermano .

image Cinzia volvió a Gran Hermano.

La vuelta de Cinzia Francischiello a Gran Hermano

Sol Abraham explicó que su decisión se basa en su hija, les pidió a todos que no confíen en Emanuel Di Gioia, lo criticó por sus comentarios sobre Daniela De Lucía y al mismo instante en el que se fue por la puerta giratoria, en el otro panel apareció Cinzia Francischiello.

“Gracias a la gente que me votó”, expresó la venezonala apenas entró y, por lo tanto, comenzando a jugar de nuevo en la casa de Gran Hermano 2026.