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28 de abril de 2026
Unas fichas.

Así fue el ingreso de Gladys La Bomba Tucumana a Gran Hermano Generación Dorada

Gladys La Bomba Tucumana, una de las referentes de la cumbia, se metió en la casa de Gran Hermano Generación Dorada en reemplazo de La Maciel.

Gladys La Bomba Tucumana, en Gran Hermano.&nbsp;

Gladys La Bomba Tucumana, en Gran Hermano. 

Gladys Nelly del Carmen Jiménez, mejor conocida como Gladys La Bomba Tucumana, se metió en la casa de Gran Hermano Generación Dorada en reemplazo de La Maciel. La cantante de cumbia está dispuesta a ir por todo en una competencia.

“Mi mirada y mi sonrisa son todo en mí. En mi vida como Gladys y en mi vida como artista”, aseguró en su presentación en el certamen de Telefe la artista de 61 años.

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“Quizás hay gente que todavía no me conoce como persona. Siempre digo que la gente que habla sin saber es porque no me conoce”, sostuvo Gladys La Bomba Tucumana, que ya pasó por certámenes como el Bailando y el Cantando por un sueño.

“Me gusta limpiar, lavar, cocinar y la casa. Todavía tengo sueños y voy por ellos”, aseguró la artista, una de las grandes de la cumbia y referente de “la movida tropical”.

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Gladys La Bomba Tucumana, en Gran Hermano.

Gladys La Bomba Tucumana, en Gran Hermano.

La presentación en Gran Hermano

Antes de entrar a la casa, La Bomba dialogó con Santiago del Moro y “prometió brindar show” en una competencia que verdaderamente lo necesita. La tucumana, al menos en su ingreso, cumplió con creces debido a que ingresó cantando su versión de “Vivir así es morir de amor”.

“Vamos que llegó la alegría a esta casa. Les tengo que decir dos cosas: les traje mis empanadas y algo más…”, les anunció Gladys antes de mostrarles su valija que estaba escondida detrás de la puerta.

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