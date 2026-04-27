Kennys Palacios, contra Wanda Nara: "Yo sé lo que pasó entre nosotros"

Los rumores del distanciamiento entre Wanda Nara y Kennys Palacios comenzaron a correr luego de la falta de apoyo público de la conductora su histórico estilista durante las semanas que el joven estuvo en la casa de Gran Hermano Generación Dorada.

Además, Kennys Palacios tampoco será parte de Triángulo Amoroso, la serie vertical que protagoniza Wanda Nara junto a Maxi López y otros famosos.

Fuerte. Kennys confesó cuál fue el terrible temor que tuvo en la casa de GH

"A mí, una historia no me hace ni más ni menos amigo de una persona", expresó Kennys Palacios sobre la falta de apoyo de Wanda Nara en Gran Hermano en Infama.

"Mucha gente me sigue relacionando con ella. Yo estoy tranquilo porque yo sé lo que pasó entre nosotros", manifestó el estilista en el programa de América TV.

"Yo estoy tranquilo porque yo sé lo que pasó entre nosotros", contó Kennys Palacios sobre el conflicto con Wanda Nara. "Me encantaría estar en MasterChef", dijo y demostró que trabajaría sin problemas con la conductora.

image Kennys Palacios y Wanda Nara, en otros tiempos.

Kennys Palacios y su ausencia en la serie de Wanda Nara

Sin embargo, aprovechó para hablar de su llamativa ausencia en la serie vertical: "Se ve que no pensaron en mí, llamaron a otro personaje. Me contaron que Lucas Spadafora hace el papel de un peluquero y maquillador".

Kennys Palacios demostró que no tiene diálogo o, por lo menos, no sabe la razón exacta por la que no lo llamaron. "Yo pienso que ellos creían que yo seguía dentro de la casa de Gran Hermano, una ficción no se hace de un día para el otro", argumentó.