Kennys Palacios confesó cuál fue el terrible temor que tuvo en la casa de Gran Hermano

Kennys Palacios habló de todo.

Kennys Palacios habló sobre su exposición mediática y el miedo de su infancia que reapareció en su breve estadía en Gran Hermano Generación Dorada, en la pantalla de Telefe. El estilista de Wanda Nara confesó que sufrió bullying en su niñez.

Según contó, en el colegio sufrió burlas constantes de sus compañeros y con el paso del tiempo aprendió a fortalecerse frente a las críticas y a desarrollar una personalidad más segura.

Kennys Palacios y su triste experiencia Sin embargo, él mismo Kennys Palacios reconoció en una entrevista íntima con la revista Gente que "esas heridas nunca se borran del todo".

kennys-palacios-y-wanda-nara-2169611 Kennys Palacios es el estilista de Wanda Nara. “Cuando era muy chico sufrí bullying en el colegio y me fui haciendo un poco más fuerte para las críticas o para el qué dirán y todo eso. Hoy en día si me putean en redes o me insultan, a veces lorespondo para que se den cuenta de que ya está. Me pueden decir gordo, puto, lo que sea, pero ya no me afecta”, aseguró.

Y sobre el tema, siguió: “Yo creo que siempre queda esa inseguridad que te genera el bullying. Y es algo que a mí me pasó en la casa de Gran Hermano: tenía miedo de compartir la habitación con los varones y sentirme raro. Me daba miedo de que se diera el típico juego de varones y comiencen a burlarse y todo eso.

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