Cómo es la serie Triángulo Amoroso, protagonizada por Wanda Nara y Maxi López

Telefe Studios anunció el inicio de rodaje de Triángulo Amoroso, su primera ficción en formato vertical, tanto en televisión abierta como en sus plataformas digitales y redes sociales. Esta nueva y original serie está protagonizada por Wanda Nara y Maxi López .

Se suman al elenco Georgina Barbarossa, Yanina Latorre , Déborah Nishimoto, Sebastián Presta, César Bordón, Eugenia Guerty, Clara Kovacic, Pachu Peña, Lautaro Rodríguez, Lucas Spadafora y Nora Colosimo , la mamá de Wanda Nara.

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Triángulo Amoroso combina comedia, romance y caos mediático en un formato ágil y contemporáneo. Una historia concebida en vertical que se expande en múltiples direcciones: egos, celos, negociaciones y emociones al límite.

Wanda Nara con Georgina Barbarossa, en el rodaje de la serie.

En la trama, Wanda Nara y Maxi López , que se interpretan a sí mismos, aceptan protagonizar una innovadora novela, pero el proyecto da un giro inesperado cuando descubren en sus contratos una cláusula que los obliga a besarse.

Lo que parecía un detalle menor desencadena tensiones, intensas negociaciones y un escándalo mediático creciente que pone en riesgo la continuidad del proyecto, desdibujando los límites entre la ficción y la realidad.

Con esta producción, Telefe Studios consolida su apuesta por narrativas innovadoras, alineadas con las nuevas formas de consumo y diseñadas para todas las audiencias.